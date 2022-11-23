Европарламент признал Россию «спонсором терроризма»

📷 Фото

Опубликовано: 23.11.2022 14:43 , Обновлено: 23.11.2022

Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма».

Голосование прошло на сессии во французском городе Страсбург. Оно является ответом на удары войск РФ по критической инфраструктуре Украины.

За резолюцию голосовали 596 парламентариев. Из них 494 человека поддержали, 58 были против и 44 воздержались.

Как пишет Страна, внешнеполитические резолюции Европарламента не обязательны к исполнению и носят рекомендательный характер.

Рранее в Евросоюзе заявляли, что у них нет правовой базы для признания третьей страны государством-спонсором терроризма, поэтому юридических последствий резолюция иметь не будет.

При этом бывший премьер Литвы и действующий депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил, что после принятия резолюции «должны быть приняты новые санкции и новые правовые инструменты, изоляция России». Он также потребовал «специальный трибунал» для руководства РФ.

Ранее Телеграф писал, что Парламентская ассамблея НАТО 21 ноября призвала создать специальный Международный трибунал над Россией и признала ее террористическим государством. Резолюция была принята на сессии в Мадриде.

Новость Телеграф