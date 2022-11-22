В Европарламенте призвали ЕС признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Опубликовано: 22.11.2022 22:14 , Обновлено: 22.11.2022

Межпартийная группа депутатов Европарламента призвала Евросоюз внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. Такое письмо группа европейских политиков направила ещё 11 ноября президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС.

Об этом [link href=“https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/oil-price-cap-hungarys-money-franco-german-pledge/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщила [/link] европейская редакция издания Politico. В письме идёт речь о “продолжающихся нарушениях международного права в Украине“ боевиками ЧВК “Вагнер”. Такж депутаты Европарламента напомнили об “их предыдущих подвигах в других конфликтах”.

Российские власти использовали ЧВК “Вагнер”, созданную близким соратником Путина Евгением Пригожиным, в конфликтах от Украины до Сирии, а также в Судане, Мозамбике и Центральноафриканской Республике.

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Письмо с требованием признать ЧВК “Вагнер” террористической организацией подписали депутаты всего политияеского спектра Европарламента: крайне правые ID, левые, Renew, ЕНП, S&D и Зеленые.

Что думают о предложении в Евросовете и президент ЕС, пока неизвестно.

Ранее Телеграф сообщил, что пострадавшие от войны украинцы уполномочили британскую юридическую фирму McCue Jury & Partners подать иск против российской частной военной компании (ЧВК) Вагнер из-за ее участия в полномасштабной войне в Украине. Об этом во вторник, 1 ноября, сказано в заявлении компании.

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