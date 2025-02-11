Приднестровье отказалось от денег ЕС на покупку природного газа. Кто теперь будет платить?

Опубликовано: 11.02.2025 16:38 , Обновлено: 11.02.2025

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан 10 февраля сообщил, что Тирасполь отклонил предложение Евросоюза, который готов был выделить региону грант в размере 60 млн евро на закупку природного газа. Новые поставки, по словам молдавского премьера, будут осуществляться через венгерскую компанию, а вот платить за него по договору будет компания JNX General Trading LLC, зарегистрированная в Дубае.

Несмотря на то, что власти Молдовы 10 февраля одобрили соглашение, по которому транзит газа в Приднестровье стран будет осуществлять совместно с венгерской компанией MET Gas and Energy Marketing AG, Речан расценил решение Тирасполя как недальновидное. По его словам, такая полумера поставила жителей Приднестровья “в состояние непредсказуемости и беспокойства” относительно будущих поставок газа.

“В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 млн евро могло бы стать решением, которое освободило бы Приднестровье от шантажа и энергетической нестабильности. Тирасполь отказался от этого решения”, - процитировало премьера Молдавии молдавское издание Newsmaker.

Речан обвинил Россию в том, что именно она “не позволяет Тирасполю принимать европейскую помощь, опасаясь потерять контроль над регионом”. По его словам, главным условием выделения европейского гранта на закупку газа было постепенное повышение тарифов для потребителей.

Между тем, Речан озвучил ряд условий, которые выдвинул Кишинёв Тирасполю, согласовав новую схему поставок. Они напрямую касаются не только экономики, но и политики:

освобождение политзаключенных,

решение вопроса с лицеями с румынским языком обучения в Рыбнице,

сохранение вещания молдавского общественного телевидения,

демонтаж контрольно-пропускных пунктов, установленные в 2022 году на границе с Молдовой.

Речан также сообщил, что обе компании, задействованные в утверждённой схеме поставок (венгерская MET Gas and Energy Marketing AG и дубайская JNX General Trading LLC) были “проверены на предмет соблюдения молдавского законодательства”, связаны ли они с Россией - не уточняется. При этом лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что поставка газа с помощью венгерской компании стала возможной только “благодаря российской функциональной поддержке и кредиту”.

Транзит газа от границы с Румынией через территорию правобережья Днестра будет осуществлять “Молдовагаз”, при этом приднестровский оператор “Тираспольтрансгаз” обязан будет вносить авансовый платёж за транзит.

Речан уточнил, что речь идет о поставке 3 млн кубометров газа в сутки в течение 16 дней. Такой же объем газа в течение 10 дней (с 1 февраля) поставлялся в Приднестровье в рамках европейского гранта. Поставки через венгерскую компанию могут начаться уже 13 февраля, а за период с 11 по 12 февраля, пока не были согласованы поставки, но фактически транзит газа не прекращался, “Молдовагаз” получила право продать 2 млн кубометров газа и взять в долг еще 3 млн кубометров, который должен быть погашен до 31 марта.

Как долго будет работать такая схема поставок газа в Приднестровье, пока не ясно. Равно как и то, какие тарифы будут применяться для потребителей в регионе. В начале февраля Красносельский анонсировал постепенное повышение тарифов для населения.

Лидер Приднестровья поблагодарил Молдову за помощь в преодолении газового кризиса

Ранее Telegraf.news рассказал, что первой партии газа, полученной в рамках помощи от Евросоюза, Приднестровью хватило лишь на 10 дней. Ожидалось, что после 10 февраля будут реализованы договорённости руководства непризнанного Приднестровья с Россией и Венгрией о долгосрочных поставках газа.

Приднестровье останется без отопления? Санду призвала молдован экономить электричество