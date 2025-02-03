Лидер Приднестровья поблагодарил Молдову за помощь в преодолении газового кризиса

Опубликовано: 03.02.2025 20:45 , Обновлено: 03.02.2025

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) получила первую партию газа в рамках помощи от Евросоюза, однако этого объёма хватит лишь на 10 дней. Об этом заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский, выразив благодарность Кишинёву за содействие в решении проблемы.

Напомним, что с 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа в регион, что привело к энергетическому кризису. В ПМР ввели режим ЧП, отключили центральное отопление и горячее водоснабжение, остановили промышленные предприятия.

Как сообщил Красносельский на заседании оперативного штаба, газ, приобретённый на грант ЕС в размере €20 млн, начал поступать в Приднестровье 1 февраля. Этого объёма хватит на 10 дней потребления частным сектором и малым бизнесом. «Впереди нас ждёт огромная работа, этот газ на 10 дней. Надо выходить на заключение контрактных обязательств с компаниями, которые нам будут поставлять газ», — подчеркнул он, добавив, что оплата будет производиться из кредита, предоставленного Россией, передало издание NewsMaker.

На пресс-конференции лидер ПМР поблагодарил власти Молдовы и технических специалистов за помощь в урегулировании ситуации. По его словам, после начала кризиса регион использовал 13 млн кубометров газа, сэкономленных в декабре, которые находились в молдавской трубе. «И „Молдовагаз“ нам его предоставил. И за это не можем не сказать им спасибо», — заявил Красносельский. Также он отметил, что молдавская сторона предоставила Приднестровью в кредит 3 млн кубометров газа.

Красносельский особо отметил оперативность Кишинёва, который уже 1 февраля созвал заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и принял решение о поставках газа в Приднестровье. «После решения комиссии, где-то после обеда, газ начал циркулировать по трубе и, естественно, поступил в нашу систему. Поэтому тем, кто участвовал в этом процессе со стороны молдавского руководства, хочу сказать спасибо», — сказал он.

Ожидается, что после 10 февраля будут реализованы договорённости руководства непризнанного Приднестровья с Россией и Венгрией о долгосрочных поставках газа.

Ранее Telegraf.news писал, что Молдова начала закупать газ в ЕС для самопровозглашённой ПМР на выделенные Евросоюзом деньги. А ещё раньше в ПМР обвиняли Молдову в «имитации помощи».

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