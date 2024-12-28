Приднестровье останется без отопления? Санду призвала молдован экономить электричество

Опубликовано: 28.12.2024 15:06 , Обновлено: 28.12.2024

Президент Молдовы Майя Санду опубликовала в Facebook призыв к гражданам страны экономить электроэнергию. Обращение было сделано на фоне опасений по поводу роста тарифов на электроэнергию из-за остановки транзита российского газа в Молдову через Украину. Тем временем сепаратисты в Приднестровье и вовсе объявили о подготовке к энергетическому коллапсу.

«Я знаю, что цены на энергоносители беспокоят многих. Правительство делает все возможное, чтобы обеспечить страну электроэнергией и газом, а также помочь малообеспеченным людям оплатить свои счета. Но мы все можем сделать это проще. Небольшие изменения в наших повседневных привычках могут иметь большое влияние — они помогают нам экономить энергию и сокращать расходы”, — написала Майя Санду.

Она предложила чаще выключать свет, особенно в часы-пик. Также президент Молдовы предложила избегать одновременного использования нескольких электроприборов и снизить температуру кондиционера на один градус, сообщило издание Newsmaker.md.

«Вместе мы достойно переживем эту зиму. Молдова всегда демонстрировала, что она сильнее, когда мы солидарны », - добавил президент.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за введение чрезвычайного положения в сфере энергетики из-за планируемого отключения транзита российского газа Украиной.

«Мы объявили режим чрезвычайного положения на два месяца, чтобы иметь возможность в случае необходимости принимать экстренные меры. Газом мы обеспечены на весь отопительный сезон. Закупки газа сделаны до апреля”, - уточнил премьер Молдовы Дорин Речан.

Но он предупредил, что в Молдове могут возникнуть проблемы с электроэнергией. “Мы максимально нарастим объем производства — у нас есть некоторые резервы, мы будем соединены с Румынией, сможем использовать линию высокого напряжения на севере, она уязвима, но мы используем все средства, чтобы поставлять недостающую электроэнергию Молдове”.

“Также мы рассматриваем и сценарий производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС за счет газа, который мы купим специально для этого. Все зависит от цены газа. Но мы видим, что цены на европейском рынке пошли вниз, поэтому такой вариант мы рассматриваем», — заявил Речан 20 декабря.

При этом российский газ власти Молдовы не закупали, он шел в пророссийский сепаратистский регион страны, Приднестровье, с собственными самопровозглашенными властями. Однако Кишинев закупал у находящейся там Молдавской ГРЭС электричество. А для его производства использовался российский газ.

С 1 января Молдова будет полагаться, как и последние два года, на закупки газа на европейской бирже и помощь ЕС. А вот проросийское Приднестровье рискует остаться без тепла.

При этом у России есть возможность поставлять в Приднестровье газ через трансбалканский трубопровод. Но Москва настаивает, чтобы Кишинев оплатил задолженность за поставки газа в прошлые годы. Власти Молдовы этот долг не признали, ссылаясь на результаты международного аудита, проведенного в 2023 году по заказу Кишинева.

Представители самопровозглашенных властей Приднестровья обьявили, что 1 января в регионе отключат отопление. Но электричество будет так как ГЭС переведут на уголь.

Местное издание “Приднестровские новости” описало, как в регионе начнется коллапс: “Если энергокризис всё-таки случится, то 1 января в первые часы прекратят подачу горячего водоснабжения. В 7 утра будет отключено отопление. После отключения тепла сети остынут за 12 часов, горячая вода исчезнет сразу. В квартирах падение температуры почувствуют спустя сутки”.

Ранее Telegraf.news писал, что Болгария пригрозила прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию по трубопроводу “Турецкий поток” с нового года. На этот шаг власти страны готовы пойти в случае, если российский “Газпром” не найдет способ расплачиваться за транспортировку в обход Газпромбанка, попавшего недавно под американские под санкции.

Болгария пригрозила перекрыть транзит российского газа