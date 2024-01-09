«Придётся снова собирать резервы» - Bild объявило, что «зимнее наступление Путина» в Украине провалилось

🎤 Мнение

Опубликовано: 09.01.2024 17:23 , Обновлено: 04.07.2024

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что "зимнее наступление Владимира Путина провалилось" в Украине. По мнению эксперта, теперь российской армии "придётся снова собирать резервы", прежде чем она сможет перейти в очередное наступление.

Рёпке обратил внимание на то, что с тех пор, как в октябре 2023 года российская армия начала очередное масштабное наступление в Донецкой и Харьковской областях, им “ничего не удалось добиться, не считая гибели тысяч собственных солдат и потери более 400 единиц боевой техники”. И если в ноябре и декабре в российских атаках принимали участие тысячи солдат, то в последние несколько недель речь идёт лишь о “мелких столкновениях”.

По прошествии трёх месяцев, отметил обозреватель Bild, Россия “всё так же далека от захвата Купянска в Харьковской области и Авдеевки в Донецкой области”, как и в октябре 2023 года.

“К северу от Авдеевки российские солдаты завязли у небольшого села Петровское — украинская армия удерживает оборону там с помощью дронов-камикадзе и бронетранспортёров Bradley. Несколько месяцев на этом участке фронта не происходит серьёзных изменений, поэтому россияне пока что не могут окружить Авдеевку”, - рассказал эксперт немецкого издания.

Тем временем, российское Минобороны 9 января отчиталось об “активных действия” на Донецком направлении - до 240 убитых и раненых украинских военнослужащих и уничтожении военной техники, включая четыре пикапа и гаубицы Д-30.

На Купянском направлении, несмотря на отчёты Минобороны об “успешном нанесении огневого поражения скоплениям живой силы и техники”, по словам Рёпке, серьёзных подвижек также нет. По его словам, российская армия фактически “застряла” в районе села Синьковка, где танковые роты “одна за другой натыкаются на минные поля” и лишь теряют технику и солдат, которых украинская сторона забрасывает с помощью дронов кассетными боеприпасами и гранатами.

При этом военный эксперт не стал делать прогноз относительно того, как долго Украина сможет сдерживать наступление российской армии. По его словам, хватит ли бойцам ВСУ для этого боеприпасов - вопрос открытый.

Ранее Телеграф сообщил, что в Украине полным ходом идет подготовка аэродромной инфраструктуры для приема истребителей F-16. Ооб этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк. Сами летчики и инженеры, по его словам, все еще проходят обучение на Западе.

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Кроме того, глава МИД Польши Радослав Сикорский в начале года высказался за расширение помощи Украине для ударов в глубине России и занятых ею украинских территорий.

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