Украина уже готовит аэродромы для истребителей F-16. В том числе «Быстрый трек»

Опубликовано: 08.01.2024 18:13 , Обновлено: 28.01.2025

Подготовка аэродромной инфраструктуры для приема истребителей F-16 полным ходом идет в Украине, об этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк. И добавил, что летчики и инженеры все еще проходят обучение на Западе.

По словам Павлюка, работа по интеграции многоцелевого истребителя F-16 в общую систему сил обороны «продолжается как внутри Украины, так и в рамках международной коалиции военно-воздушных сил».

Он отметил, что в настоящее время страна работает над внедрением до конца 2024 года «Быстрого трека», в рамках которого будет проведена оценка аэродромов именно для F-16.

[info_b]«Быстрый трек» на аэродроме – это специальная полоса, предназначенная для минимального по длине разгона и взлета истребителей. Она короче по длине, чем обычная взлетно-посадочная. «Быстрый трек» необходим таким маневренным истребителям, как F-16.[/info_b]

«Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 года по широкому набору программ», – добавил Павлюк.

Ранее СМИ сообщали, что 26 декабря первая группа из шести украинских летчиков окончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании. 5 января поступила информация, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков. В тот же день Норвегия завершила передачу Дании двух истребителей F-16, предназначенных для обучения украинских летчиков.

Зеленский с супругой в истребителе F-16 во время декабрьского визита в Нидерланды.

Ранее Телеграф писал, что если истребители F-16 Вооружённых сил Украины начнут взлетать с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии, Москва будет рассматривать это “как их участие в конфликте на Украине”. Такое заявление 13 декабря сделал на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Константин Гаврилов, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Вене.

Россия пригрозила «ответными мерами» Польше, Румынии и Словакии, если с их баз начнут взлетать F-16 ВСУ