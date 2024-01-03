Польша предложила передать Украине больше дальнобойных ракет для ликвидации "командных центров" России

Опубликовано: 03.01.2024 12:07 , Обновлено: 03.01.2024

Глава МИД Польши Радослав Сикорский 3 января написал в своем Твиттере, что выступает за расширение помощи Украине для ударов в глубине России и занятых ею украинских территорий.

“Мы должны отреагировать на последнее нападение на Украину на языке, который понимает Путин: ужесточением санкций, чтобы он не мог производить новое оружие из контрабандных компонентов, и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему ликвидировать пусковые установки и командные центры”, - заявил министр иностранных дел Польши на платформе X (бывший Twitter) на английском языке.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/sikorskiradek/status/1742421553206182306?t=Q3JqHAWZePQ8ZcN2B_ASNw&s=19”]

Таким образом Радослав Сикорский отреагировал на массированные удары России по Украине в ночь на 2 января. Главной целью российской атаки стал Киев. Среди прочего были использованы гиперзвуковые “Кинжалы”. Хотя в командовании ПВО Украины заявили, что сбили все “Кинжалы” и большинство других российских ракет, обломки и часть уцелевших ракет нанесли большой ущерб городу. В свою очередь, украинцы нанесли удары по приграничным Белгородской и Курской областям, а ещё по Крыму.

Ранее Телеграф сообщил, что пока весь мир радостно встречал Новый год и отдыхал, наслаждаясь праздничными выходными, в десятках городов и посёлков Украины и России не стихали сирены воздушной тревоги, предупреждающие жителей о надвигающейся опасности. Ракетные обстрелы в праздничные дни пережили жители таких крупных городов, как Киев, Харьков, Севастополь, Белгород. Местные власти рассказали о последствиях ударов в первые дни 2024 года.

Десятки городов и поселков в Украине и России встретили Новый год под обстрелами