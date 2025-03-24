«Придется перевезти» - Главный инженер заявил о критических повреждениях саркофага Чернобыльской АЭС

Опубликовано: 24.03.2025 12:06 , Обновлено: 24.03.2025

Главный инженер Чернобыльского объекта "Укрытие" Артем Сирый рассказал о долгосрочных последствиях удара беспилотника по Чернобыльской АЭС, произошедшего в ночь с 13 на 14 февраля. По его словам, конструкции защитного саркофага, который закрывает остатки четвёртого реактора бывшей атомной станции, получили "критические повреждения". По мнению специалистов, чтобы отремонтировать саркофаг, его, вероятнее всего, придётся полностью перевезти на бывшую стройплощадку.

По оценке специалистов, проведённой при участии украинского отделения Greenpeace, до половины северной части конструкции бетонного саркофага, под которым находится разрушенный реактор Чернобыльской АЭС, получили серьезные повреждения в результате удара беспилотника. Хотя внешне кажется, что место удара дрона небольшое, пробив крышу, он спровоцировал пожар, полностью потушить который не удавалось почти месяц.

Как рассказал главный инженер “Укрытия” Артем Сирый, при падении дрона загорелась внутренняя обшивка саркофага - локализовать и потушить пожар удалось лишь 7 марта, через три недели после атаки. В результате конструкции крыши получили серьёзные повреждения, а пожарная команда до сих пор остается начеку, опасаясь повторного возгорания тлеющей обшивки. По словам Сирого, пострадали порядка 50% северной части крыши, а также небольшая площадь южной части крыши и боковые стены “Укрытия”.

“Имеются серьезные повреждения кровельного материала и критические повреждения конструкций, включая подъемную систему, а также вероятность возникновения коррозии в результате попадания снега и воды под свод объекта “Укрытие” в Чернобыле. В результате конструкция больше не функционирует так, как было задумано по проекту и в соответствии с лицензией”, — говорится в отчёте украинского Greenpeace.

Ян Ванде Путте, специалист Greenpeace по ядерной безопасности, заявил, что вести ремонтные работы непосредственно на саркофаге, строительство которого в своё время финансировалось многими странами, может быть небезопасным.

“Из-за высокого уровня радиации над саркофагом вполне возможно, что весь саркофаг придется перевезти по железной дороге обратно на место, где он был построен, прежде чем можно будет провести ремонт, что потребует огромных затрат”, - предупредил специалист.

Ранее Telegraf.news рассказал, что украинская и российская сторона возложили ответственность за удар по Чернобыльской атомной электростанции друг на друга. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся “ядерным терроризмом”, в Киеве, в свою очередь, удар по ЧАЭС назвали “одним из самых серьезных военных преступлений, совершенных против Украины”.

МИД России назвал «ядерным терроризмом» удар по Чернобыльской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обследовали место удара беспилотника по саркофагу над остатками реактора Чернобыльской АЭС и 15 февраля заявили, что уровень радиации там не изменился. Последующие проверки, регулярно проводимые как представителями украинских властей, так и представителей МАГАТЭ, повышения уровня радиации не выявили.

В МАГАТЭ рассказали об уровне радиации на Чернобыльской АЭС после удара дрона