Президента Польши заметили в магазине. Поляки внимательно проанализировали его набор продуктов

📷 Фото

Опубликовано: 24.12.2023 19:09 , Обновлено: 24.12.2023

В некоторых странах высшие государственные политики ездят на работу на велосипедах и сами ходят в магазины. А это даёт возможность местным СМИ следить, что те любят покупать. Вот и в Польше президента Анджея Дуду заметили в продуктовом.

Президент Польши был пойман папарацци во время рождественских покупок. Те подсчитали, что он потратил менее 200 злотых в популярной торговой сети (160 белорусских рублей). Оказалось, что политик не стал экономить ни на одном продукте, выбирая одни из самых дорогих из всего ассортимента.

Все произошло 21 декабря, когда Анджей Дуда отправился в свой родной город Краков, чтобы провести Рождество со своими близкими. По дороге он зашел в магазин сети «Ашан», но не один, а всё-таки с охраной.

В США водитель врезался в президентский кортеж. Байден вышел посмотреть

Дуда положил в свою корзину продукты, за которые наверняка получил бы похвалу от врачей-диетологов. Там была черника, в список покупок также вошли помидоры, которые в Польше сейчас стоят 19,79 злотых/кг (15 BYN). Президент Польши также закупил минеральную воду в больших бутылках и популярный напиток без сахара.

Не забыл Дуда и о молочных продуктах, купив йогурт. А ещё приобрел яйца от кур на свободном выгуле. Упаковка обошлась ему в 10,99 злотых (почти 9 BYN). И ветчину.

Это не единственный мясной продукт, попавший в корзину президента, куда он положил ещё свиную колбасу “Киндзюк”.

В чеке Дуды также оказались разные виды хлеба - булочка с семечками, пшеничная булочка, цельнозерновая булочка и три картофельных рулета.

Оплатил все президент Польши в кассе самообслуживания, а затем, сам подхватив наполненные до краев сумки, пошел к машине.

В Беларуси в конце декабря тоже заметили в магазинах чиновников, депутатов и не только. Правда, они решили устроить рейды не за продуктами.

Депутаты, профсоюзы и Госконтроль устроили рейды по магазинам Беларуси. Что ищут и изымают?