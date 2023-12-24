Депутаты, профсоюзы и Госконтроль устроили рейды по магазинам Беларуси. Что ищут и изымают?

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Опубликовано: 24.12.2023 15:37 , Обновлено: 25.04.2025

В некоторых областях Беларуси чиновники, местные депутаты и представители Госконтроля устроили рейды по магазинам в преддверии Нового года. Свои действия они объяснили поручением Александра Лукашенко. Что же ищут в торговых точках и что изымают?

В пресс-службе Брестского облисполкома рассказали, что депутаты и профсоюзы решили проверить цены, ассортимент, сроки годности и условия хранения продукции.

В репортаже телеканала Беларусь 4 съездили с чиновниками в один из магазинов Белкоопсоюза и заявили, что там “все хорошо”.

Тем временем, представители Комитета Госконтроля поделились не столь позитивными эмоциями. Там заявили, что позвали в рейды ещё и органы гигиены и эпидемиологии и Госстандарт.

В итоге, в Гродненской области КГК в некоторых торговых точках нарушения нашел. “Так, в двух торговых объектах в продаже находились товары с истекшими сроками годности, плодоовощная продукция с признаками гнили. В отдельных магазинах не соблюдался ассортиментный перечень товаров”, - сообщили в Госконтроле, уточнив, что в двух магазинах не нашли мандарины.

Также КГК посетил цеха по производству кондитерских изделий в гиперах Гродно, где обнаружил просроченную продукцию и нарушение условий хранения (грязные помещения и холодильники).

“По данным фактам вынесены предписания о запрете реализации товаров и изъятии из обращения продукции общим весом 85 кг”, - сообщили в Госконтроле.

Контролировать магазины решили и чиновники из министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Замначальника одного из отделов МАРТ Наталия Черепович заявила, что ее ведомство намерено следить за запасами в магазинах перед наступлением Нового года в Беларуси. По ее словам, в список попали “необходимые товары” на праздники.

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