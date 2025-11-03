Президент Сербии уступил протестующим студентам – «Протягиваю руку тем, кто думает иначе»

Опубликовано: 03.11.2025 09:53 , Обновлено: 03.11.2025

Президент Сербии Александр Вучич уступил давлению протестующих студентов. В воскресенье, 2 ноября, политик объявил о переносе парламентских выборов, хотя и не назвал точную дату. Первоначально они были запланированы на 2027 год.

“Я протягиваю руку тем, кто думает иначе”, — процитировало заявление Вучича информационное агентство Beta.

Комментируя субботнее траурное мероприятие, приуроченное к годовщине трагедии на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, где в ноябре прошлого года погибли 14 человек и не менее 30 получили ранения в результате обрушения бетонного козырька, Вучич отметил, что оно прошло “мирно и достойно”. Именно этот трагический инцидент в прошлом году спровоцировал массовые акции протеста в Сербии, которые со временем переросли в настоящие антиправительственные демонстрации.

Демонстранты, основу которых составляли студенты и молодёжь, которые изначально требовали отставки лишь мэра Нови-Сада Милана Джурича, вскоре переориентировали свой гнев на главу государства, которого начали упрекать в ограничении демократических свобод и подтасовке результатов последних выборов, требуя провести очередные парламентские выборы досрочно.

До сих пор Вучич отказывался даже рассматривать этот вопрос, но сейчас, очевидно, смягчил свою позицию и уступил протестующим. При этом он подчеркнул, что конкретное решение об организации досрочных выборов будут принимать “соответствующие институты”, и никаких конкретных дат называть не стал.

Как сообщил польский портал Polsatnews, в минувшую субботу, 1 ноября, в первую годовщину трагедии в Нови-Саде прошла траурная церемония, которая длилась целый день. Тысячи людей со всей Сербии прибыли в город, некоторые из них, в основном студенты и учащиеся, пришли туда пешком. Этот день был объявлен в Сербии днём национального траура.

Накануне годовщины Вучич принёс публичные извинения “студентам, демонстрантам и прочим” за некоторые свои высказывания и призвал к диалогу. В течение последнего года сербские власти, включая президента, неоднократно обвиняли студентов — организаторов большинства протестов — в “терроризме” и организации в стране “цветной революции”, якобы финансируемой из-за рубежа.

В воскресенье Вучич заявил, что его извинения были восприняты не очень хорошо, поскольку “молодёжь в революционных муках сначала действует, а потом думает”. Он заверил, что извинения были искренними и продиктованы желанием улучшить обстановку в стране.

Одновременно с этим в воскресенье мать одной из жертв аварии в Нови-Саде начала голодовку возле здания парламента, требуя, среди прочего, проведения досрочных выборов. В течение дня возле её палатки собралась группа людей, чтобы выразить свою поддержку, вместе со сторонниками правительства, которых разделял полицейский кордон.

Вечером из палаточного лагеря, занимаемого сторонниками правительства, по второй группе начали стрелять из пиротехнических средства. Как сообщают местные СМИ, на место происшествия были направлены дополнительные подразделения полиции по борьбе с беспорядками, чтобы разнять две группы.

Между тем, виновников трагедии на вокзале Нови-Сада, который открыли после масштабной реконструкции всего за несколько месяцев до того, как обрушился злополучный козырёк, до сих пор не привлекли к ответственности.

Студенты, организующие протесты с декабря 2024 года, изначально требовали публикации документов о реконструкции вокзала, привлечения к ответственности виновных в избиении протестующих, приостановления производства в отношении арестованных за участие в протестах и ​​увеличения расходов на высшее образование на 20%. Не получив удовлетворения, в мае они призвали к проведению досрочных выборов для смягчения социального кризиса в стране.

В Белграде десятки тысяч студентов, их родителей и фермеров вышли на протесты. Что потребовали от властей?

Тем временем сам Вучич, как ранее сообщал Telegraf.news, в августе этого года пообещал покинуть президентский пост по завершении полномочий и не быть “диктатором”.

Президент Сербии пообещал покинуть пост и не быть «диктатором»