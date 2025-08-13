Президент Сербии пообещал покинуть пост и не быть "диктатором"

Опубликовано: 13.08.2025 21:56 , Обновлено: 13.08.2025

Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции с канцлером Австрии Кристианом Штокером в Белграде заявил, что примерно через год в соответствии с Конституцией покинет пост. Но пообещал помочь прийти к власти своим неназванным протеже.

Глава Сербии заявил: «Поскольку я не диктатор, каким меня часто изображают в австрийских СМИ, я завершу свою президентскую карьеру примерно через год и несколько дней».

“И если я собираюсь кому-то помочь и если я собираюсь бороться за тех, кто, по моему мнению, может повести Сербию в будущее, добиться успеха на выборах, я обязательно это сделаю. А с какой позиции сейчас — не вопрос”, — сказал Вучич.

“Я политический ветеран, я не могу больше баллотироваться на пост президента, и мне в голову не придет ради этого менять Конституцию”, - подчеркнул Александр Вучич.

Он признал, что в последний год в Сербии проходят постоянные антиправительственные протесты, но обвинил их участников в незаконных действиях.

“Выборы — единственное, что показывает, что на самом деле думает народ, а демонстрации и протесты — это форма выражения своего недовольства, своего несогласия, которая вполне законна и даже легальна, если только она не носит насильственный характер», - заявил он.

Днём ранее в ходе акций протеста в Сербии начались столкновения между противниками и сторонниками властей. Они стали итогом девятимесячных непрекращающихся демонстраций против президента Александра Вучича.

Сначала стычки начались во вторник вечером во Врбасе, к северо-западу от столицы Белграда, где спецназ отделил протестующих от противоборствующих лагерей у здания правящей сербской прогрессивной партии в городе.

На кадрах с места событий было видно, как сторонники правительства бросают файеры, камни и бутылки в протестующих, которые в ответ швыряют различные предметы.

Полиция сообщила, что десятки человек получили ранения, в том числе 16 полицейских. Позднее появилось сообщения о подобных инцидентах во время акций протеста в других частях Сербии.

В оппозиции заявили, что сторонники властей напали на них сначала во Врбасе, а также южнее, в Бачка-Паланке, а затем в Нови-Саде и городе Ниш на юге страны. В Белграде спецназовцы оттеснили протестующих, собравшихся в центре города.

Напомним, что протестующие уже почти год требуют, чтобы Вучич назначил досрочные парламентские выборы. Протестующие также призвали к отставке министра внутренних дел Ивицы Дачича в связи с насилием со стороны силовиков на демонстрациях. Власти же Сербии настаивают на незаконности требований оппозиции, которую обвинили в желании дестабилизировать страну.