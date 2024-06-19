Президент Сербии предрёк миру "настоящую катастрофу" из-за войны в Украине через 3-4 месяца

Опубликовано: 19.06.2024 07:41 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Сербии Александр Вучич в недавнем интервью швейцарской газете Die Weltwoche выразил "абсолютную уверенность" в том, что "через короткий промежуток времени" мир "ждёт настоящая катастрофа" из-за войны в Украине. По его словам, обострение конфронтации произойдёт уже осенью 2024 года.

“Я говорю не о третьей мировой войне, но о серьезной конфронтации… Я считаю, что мы недалеко от нее. Не дольше трех-четырех месяцев. И есть риск, что это произойдет раньше”, - заявил Вучич в интервью Die Weltwoche.

По его словам, “мрачный конец” ожидает Украину в том случае, если её нынешние союзники, “крупные державы ничего не предпримут”.

При этом сербский лидер констатировал, что пока действия западных союзников Киева только “способствуют дальнейшему обострению ситуации” и “никому не помогают”. Причина этому, по мнению Вучича, кроется с том, что на самом деле “никто не хочет достичь мира”.

“Ситуацию еще больше усложняет тот факт, что все говорят только о войне. Никто не хочет достичь мира. Никто не говорит о мире. Мир стал почти запретным словом”, - заявил президент Сербии.

В Швейцарии завершился саммит по Украине. Какие 11 стран не поддержали итоговую декларацию?

По словам Вучича, сейчас европейские лидеры “ведут себя как великие герои”, но при этом не говорят своим людям, “что они заплатят очень высокую цену”. Он призвал своих западных коллег “сделать абсолютно все, чтобы остановить любое разжигание войны”, а не “думать только о своих интересах”.

“Все поставлено на карту для обеих сторон. Никто не может позволить себе поражение. Поэтому я публично заявил и не скрывал, что мы приближаемся к настоящей катастрофе”, - подчеркнул Вучич и призвал обе стороны конфликта сесть за стол переговоров.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 июня по итогам двухдневного саммита в Швейцарии заявил, что Украина готова начать с Россией переговоры об окончании войны. По его словам это станет возможным уже на следующем подобном саммите, который “должен привести к завершению войны”.

Глава МИД Украины пообещал начать с Россией переговоры об окончании войны. Когда?