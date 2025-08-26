Президент Польши предложил в 3 раза увеличить срок для получения гражданства

Опубликовано: 26.08.2025 16:09 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Польши Кароль Навроцкий внёс в Сейм законопроект, который предположил изменение правил получения польского гражданства. Ключевая инициатива — увеличить минимальный срок непрерывного проживания в стране, необходимый для натурализации, с нынешних трёх до десяти лет.

Отметим, в текущей формулировке изменение, если законопроект будет принят, может коснуться всех иностранцев, претендующих на польское гражданство, включая белорусов.

Помимо этого, в законопроекте, который является альтернативой ранее заветированному Навроцким закону, есть и другие важные пункты. Как журналисты Telegraf.news рассказывали ранее, для граждан Украины президент предложил сделать выплату пособия «800+» зависимой от факта работы в Польше.

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Также проект предусмотрел изменения в Уголовный кодекс Польши, приравнивая пропаганду идеологии ОУН-УПА к пропаганде нацизма и коммунизма.

ОУН (Организация украинских националистов) – политическая организация, действовавшая в первой половине XX века. УПА (Украинская повстанческая армия) – её вооруженное крыло, созданное в 1942 году. Целью этих организаций было создание независимого украинского государства.

Как говорится в официальном обосновании к законопроекту, увеличение срока ожидания гражданства «позволит Польше лучше вписаться в стандарты» таких стран ЕС, как Италия, Австрия и Испания, где, по данным авторов законопроекта, действуют аналогичные длительные периоды. Срок легального пребывания украинских беженцев в стране при этом предложено продлить до 4 марта 2026 года.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Польша может утратить правовые основания для оплаты терминалов Starlink, которыми пользуется Украина.

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