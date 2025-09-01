Опубликовано: 01.09.2025 11:25 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Польши Кароль Навроцкий на мероприятиях в честь 86-й годовщины начала Второй мировой войны вновь потребовал от Германии выплаты репараций.

Выступая на Вестерплатте, Навроцкий заявил, что для построения подлинного партнёрства с Берлином, основанного на «фундаментах правды и добрых отношений», нужно окончательно «уладить» вопрос репараций. Он заявил, что «однозначно требует» их «для общего блага». Его слова привело издание Wirtualna Polska.

[inf]Ранним утром 1 сентября 1939 года германский линкор «Шлезвиг-Гольштейн» открыл огонь по польским военным укреплениям на полуострове Вестерплатте в Гданьске. Одновременно немецкие войска вторглись в Польшу по всей длине границы. Это событие в Польше считают началом Второй мировой войны.[/inf]

По мнению Навроцкого, истоки войны лежат в идеях XIX века, когда «великие теоретики создали мир без Бога», после чего «человек должен стать Богом» и решать, «кто может жить, а кто нет».

Навроцкий предположил, что «Третий Рейх мог возникнуть без австрийца Гитлера», поскольку нацизм стал следствием «злого слова немца», которое, по его мнению, долгое время культивировало презрение к другим народам.

Он также заявил, что немецкое богатство построено не только на труде, но и на нарушении заповедей «не убий, не укради», а потому требует искупления. «А если ты убил и украл, то должен признать вину, извиниться и загладить её», — заявил он, прямо обращаясь к правительству с призывом «усилить голос президента на международной арене».

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск в своей речи тему репараций не поднимал. Он призвал извлечь из трагедии 1939 года иные уроки, по его мнению, актуальные сегодня. «Мы должны быть мудрыми, а значит, понимать, кто сегодня враг, а кто союзник», — заявил Туск.

История вопроса

В Польше в 2022 году специальная комиссия представила доклад, в котором сумма ущерба, нанесённого Германией в годы войны, оценивалась в 6,2 трлн злотых (тогда около $1,3 трлн). Польша направила в Берлин официальную ноту с требованием начать переговоры о выплатах.

Новость Телеграф

Официальная позиция правительства ФРГ остаётся неизменной. Берлин считает вопрос о репарациях юридически и политически закрытым. Власти Германии ссылаются на отказ Польши от репараций в 1953 году, а также на Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года («Два плюс четыре»), который стал основой для объединения Германии.

Германия официально отказалась платить Польше 1,3 трлн евро за Вторую мировую войну

В свою очередь, сторонники репараций в Польше утверждают, что отказ 1953 года был сделан под давлением СССР и не обладал юридической силой.