Германия официально отказалась платить Польше 1,3 трлн евро за Вторую мировую войну

Опубликовано: 04.01.2023 12:43 , Обновлено: 04.01.2023

Германия официально отказала Польше в репарациях и компенсации потерь из-за Второй Мировой войны. МИД Польши получил ноту от коллег из ФРГ, в которой говорится о том, что вопрос репараций остается закрытым.

Со своей стороны представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что правительство продолжит свои усилия для урегулирования претензий, возникших вследствие германской агрессии и оккупации в 1939-1945 годах.

«Я редко встречал должников, которые признавали свои обязательства и платили свои обязательства после первой ноты или первого письма», - сказал заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач, ссылаясь на ответ Германии на ноту польского правительства о репарациях.

Власти Польши хотят получить от Германии 1,3 трлн евро. Именно такая сумма фигурировала в официальной ноте Польши, направленной в Берлин в октябре 2023 года. А теперь Варшава даже обратились в ООН с просьбой о помощи.

«Мы просим вмешаться в этот вопрос, создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог, — рассказал Польскому радио уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. - Я попросил о встрече с генеральным секретарем ООН, с президентом Генеральной Ассамблеи ООН и с верховным комиссаром ООН по правам человека”.

В Германии же напомнили властям Польши, что вопрос репараций был закрыт уже давно. И Берлин выплатил все причитающиеся суммы пострадавшим странам. Там напомнили, что польский сейм принял в 1953 году резолюцию, в котором Варшава признала, что ФРГ исполнила все обязательства по компенсации ущерба от Второй мировой войны.

Власти Беларуси тоже посчитали

Кстати, власти Беларуси также с недавнего времени принялись за подсчеты ущерба от Второй мировой войны. Генеральный прокурор Андрей Швед 19 декабря заявил, что его ведомство оценило сумму материального ущерба Беларуси, который «нанесли фашистские оккупанты и их пособники в годы Великой Отечественной войны».

Генпрокурор отказался называть «огромную» сумму ущерба Беларуси от Второй мировой войны