Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предстал сразу перед двумя разными судами

Опубликовано: 20.02.2025 20:40 , Обновлено: 20.02.2025

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в четверг, 20 февраля, предстал перед двумя разными судами Сеула, оспаривая свой арест по обвинению в мятеже в одном из них и борясь за сохранение президентского поста в другом. Оба дела связаны с непродолжительным введением им военного положения в декабре 2024 года.

Юн Сок Ёля доставили в Центральный окружной суд Сеула в «автозаке». Суд рассматривал ходатайство адвокатов президента об отмене ареста и освобождении его из-под стражи. Такие ходатайства редко удовлетворяются, отметил NBC News со ссылкой на AP. Состоялось предварительное слушание, на котором обсуждались свидетели, доказательства и другие подготовительные вопросы к уголовному процессу. Ещё одно предварительное слушание назначено на март.

Затем Юн Сок Ёль отправился в Конституционный суд, который рассматривает вопрос о его отстранении от должности после импичмента, объявленного Национальным собранием 14 декабря 2024 года. Президентские полномочия Юн Сок Ёля приостановлены после объявления импичмента.

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Юн Сок Ёль ненадолго покинул зал заседаний, когда в качестве свидетеля появился премьер-министр Хан Док Су. Адвокат президента объяснил, что, по мнению Юн Сок Ёля, одновременное присутствие в суде президента и премьер-министра нанесёт ущерб имиджу страны.

Хан Док Су поддержал заявление Юн Сок Ёля о том, что либеральная оппозиция, имеющая большинство в парламенте, «мешала работе государственных органов», добиваясь импичмента высокопоставленных чиновников и «подрывая государственный бюджет».

Однако премьер-министр повторил свои предыдущие показания законодателям и следователям о том, что Юн Сок Ёль нарушил конституционные требования, не проведя официального заседания кабинета министров перед объявлением военного положения 3 декабря 2024 года. Хан Док Су заявил, что ему неизвестно о каких-либо членах кабинета министров, поддержавших решение Юн Сок Ёля.

Затем в зал вернулся президент, а суд вызвал другого свидетеля — Хон Чан Вона, бывшего первого заместителя директора южнокорейской разведки, заявившего на допросе, что Юн Сок Ёль приказал ему помочь подразделению военной контрразведки задержать ключевых политиков, в том числе спикера Национальной ассамблеи У Вон Шика и лидера оппозиции Ли Чжэ Мёна.

26 января 2025 года Юн Сок Ёлю предъявили обвинения в мятеже, которые предусматривают наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения. В Южной Корее президенты имеют иммунитет от большинства уголовных преследований, но не от обвинений в мятеже или государственной измене.

Президенту Южной Кореи предъявили официальные обвинения. Какое наказание грозит за мятеж?

Министр обороны, начальник полиции и несколько военачальников, поддержавшие введение военного положения, так же были арестованы, им предъявлены обвинения в мятеже, превышении должностных полномочий.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Юн Сок Ёль объяснял свои действия.

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