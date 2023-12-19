Президент Израиля назвал условия перемирия в Газе

Опубликовано: 19.12.2023 19:48 , Обновлено: 19.12.2023

Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа ради освобождения заложников, заявил президент страны Ицхак Герцог, его выступление опубликовало издание The Times of Israel.

По словам президента, Израиль также согласен на пропуск дополнительной гуманитарной помощи в сектор Газа. «Объем гуманитарной помощи можно утроить мгновенно», – заявил Герцог. И добавил, что «Израиль ежедневно проверяет сотни грузовиков на контрольно-пропускном пункте Нитцана. Однако агентства ООН и другие партнеры на местах не успевают, в результате чего въезжает лишь от 125 до 100 грузовиков в день».

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Однако, отметило издание, ООН опровергла это утверждение, заявив, что безопасную доставку помощи очень усложнили именно израильские бомбардировки.

Издание The Times of Israel напомнило, что семидневная пауза в прошлом месяце позволила освободить больше сотни заложников.

Ранее Телеграф рассказывал, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению огня в секторе Газа по редко используемой статье устава ООН, то есть из-за «угрозы международному миру». Министр иностранных дел Израиля в четверг назвал это поддержкой ХАМАС, а посол Израиля в ООН назвал это «морально низким» шагом.

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