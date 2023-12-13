Израиль пустил морскую воду в туннели террористов ХАМАСа - WSJ

Опубликовано: 13.12.2023 08:21 , Обновлено: 13.12.2023

Израильские военные начали закачивать морскую воду в обширную сеть туннелей ХАМАСА в северной Газе, сообщило издание The Washington Post (WSJ) со ссылкой на официальные лица США, которые имеют доступ к информации об операциях ЦАХАЛа.

Попытка затопить туннели водой из Средиземного моря, которая находится на ранней стадии, является одним из нескольких методов, используемых Израилем для расчистки и разрушения туннелей.

Для затопления туннелей потребуется несколько недель, считают в ЦАХАЛе. Но и этого будет не достаточно. Израиль поменяет дроны, бомбы и роботов для уничтожения туннелей.

Ранее Телеграф сообщил, что “вот-вот развернется еще более адский сценарий”, если в Газу не будет допущено больше гуманитарной помощи, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам Линн Хастингс в понедельник, 4 декабря.

ООН предупредила о приближении «адского сценария» в Газе. Израиль затопит «метро» ХАМАСа?