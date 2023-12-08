Израиль обвинил генсека ООН в "морально низком шаге"

Опубликовано: 08.12.2023 07:54 , Обновлено: 26.02.2025

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению огня в секторе Газа по редко используемой статье устава ООН под номером 99, то есть из-за «угрозы международному миру». Министр иностранных дел Израиля в четверг назвал это поддержкой ХАМАС, а посол Израиля в ООН назвал это «морально низким» шагом.

Гутерриш созвал заседание Совета Безопасности ООН, чтобы призвать его членов оказать давление на конфликтующие стороны и добиться перемирия в войне между Израилем и террористами ХАМАСа. Статья 99, использованная Генеральным секретарем, не использовалась ООН с 1989 года, а сам Гутерриш никогда на нее не ссылался.

[info_b]Статья 99 устава ООН гласит, что генсек организации “имеет право доводить до сведения Совета Безопасности о любых вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности”.[/info_b]

Генеральный секретарь написал в письме членам Совбеза ООН, что они должны «использовать все свое влияние», чтобы предотвратить гигантскую гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Он напомнил, что в палестинском полуанклаве погибло не менее 15 тысяч человек. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что в связи с письмом Гутерриша срочно созывают заседание Совета безопасности на утро пятницы.

Газета Jerusalem Post процитировала реакцию министра иностранных дел Израиля Эли Коэна и посла Израиля в ООН Гилада Эрдана, которые резко раскритиковали генерального секретаря за эту инициативу.

«Пребывание Гутерриша у власти представляет собой угрозу миру во всем мире, — заявил Коэн. — ООН нужен генеральный секретарь, который поддерживает войну с терроризмом, а не генеральный секретарь, который следует сценарию ХАМАСа (…). Его призыв к прекращению огня – это призыв к сохранению режима террора ХАМАСа в секторе Газа”.

Как сообщило издание Axios, заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддерживает никаких дополнительных шагов Совета Безопасности относительно ситуации в секторе Газа, поскольку США предпринимают «трудные и деликатные дипломатические усилия, чтобы добиться освобождения Заложников (ХАМАС), доставьте больше помощи Газе и обеспечьте лучшую защиту мирным жителям».

Ранее Телеграф сообщил, что агентство Associated Press сообщило, что сексуальное насилие было частью наполненного зверствами нападения ХАМАСа на Израиль, в ходе которого убили террористы убили около 1200 человек, и захватили более 240 заложников в тот день.

Террористы ХАМАСа сделали изнасилования частью своей тактики — AP