Президент Грузии пообещала наложить вето на принятый парламентом "русский закон"

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Опубликовано: 15.05.2024 07:51 , Обновлено: 15.05.2024

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник, 14 мая, пообещала наложить вето на принятый парламентом законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в стране называют "русским законом". Она также посоветовала грузинам, выступающим против спорного законодательного акта, для его отмены воспользоваться легальными инструментами на предстоящих выборах в октябре этого года.

Комментируя решение парламента, одобрившего в окончательном чтении “русский закон”, в эфире телеканала CNN Зурабишвили выразила опасения по поводу принятого законодательного акта и пообещала символически наложить президентское вето на него. Отметим, однако, что ввиду того, что Грузия является парламентской республикой, президент в политической системе страны там выполняет скорее номинальную, представительскую функцию. Поэтому политические аналитики выразили опасения, что вето Зурабишвили может быть достаточно легко преодолено простым парламентским большинством.

Тем не менее действующий президент Грузии пообещала “использовать мобилизацию общества” и “консолидацию политических партий” на предстоящих октябрьских выборах. По её словам, именно выборы являются тем местом и законным путём, посредством которого “можно всё изменить”.

Помимо собственно “русского закона”, который, по сути, является калькой закона об иностранных агентах, действующего в России с 2012 года, Зурабишвили подвергла критике и ряд других спорных законопроектов, например, о переводе оффшорных активов или о пенсионном фонде. Все они, по словам действующего президента, “отдаляют Грузию от пути в ЕС”.

Тем временем сразу несколько оппозиционных партий Грузии заявили о намерении вступить в коалицию и объединиться в рамках единой “европейской платформы национального сопротивления” под началом Зурабишвили в попытках отстранить от власти правящую ныне партию “Грузинская мечта” на выборах в октябре 2024 года. Такую инициативу впервые озвучил лидер партии “Лело за Грузию” Мамука Хазарадзе, сообщил грузинский портал Сivil.ge.

“Исходя из этой ситуации, сегодня, как никогда, нам необходима широкая общественная консолидация и спокойно, с крепкими нервами, продолжить протест и согласовать стратегию действий”, - заявил грузинский политик, предложив “срочно начать скоординированные консультации” и привлечь к ним представителей общественности, молодежи и тех политических партий, которые выступили против “русского закона”.

Инициативу партии уже поддержал лидер “Единого национального движения” Леван Хабеишвили, а партия “Стратегия Агмашенебели” выпустила официальное заявление, в котором подтвердила “готовность к объединению” ради “европейского будущего Грузии”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что после того, как парламент Грузии в третьем (и окончательном) чтении принял законопроект “О прозрачности иностранного влияния”, у здания парламента в Тбилиси собрались тысячи протестующих, которые не поддержали решение властей.

Парламент Грузии в третьем чтении принял законопроект об иноагентах. В Тбилиси начались столкновения

Судя по сообщениям грузинских СМИ и кадрам, которые местные активисты публиковали в соцсетях, с наступлением ночи многие участники протестов решили не расходиться по домам. В некоторых местах протестующие устроили сидячие забастовки.

В Грузии вспыхнули протесты против «русского закона». Президент Зурабишвили поддержала участников акций