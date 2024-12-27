Президент Германии распустил Бундестаг. Когда новые выборы?

Опубликовано: 27.12.2024 14:29 , Обновлено: 27.12.2024

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря распустил Бундестаг. Новые выборы в парламент запланированы на 23 февраля 2025 года.

Штанмайер принял свое решение после того, как 16 декабря депутаты немецкого Бундестага проголосовали за роспуск правительства, или вотум недоверия.

Как [link href=“https://t.me/BILD_Russian/20621” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] немецкая газета Bild, Штанмайер, аргументируя свое решение, заявил, что «в такие трудные времена стабильность требует наличия правительства, способного действовать, и надежного большинства в парламенте».

Ранее Telegraf.news писал, что в голосовании по вопросу о доверии немецкому правительству (так называемый вотум доверия) 16 декабря приняли участие 733 депутата. Из них 394 проголосовали за роспуск правительства и проведение новых выборов (а требовалось как минимум 367 голосов — больше половины).

Бундестаг проголосовал за роспуск правительства Германии

Почему решили провести голосование о доверии правительству

Напомним, действующий канцлер Германии запросил голосование о доверии своему правительству после того, как в начале ноября распалась правящая коалиция. Это случилось после увольнения Шольцем министра финансов Кристиана Линднера — лидера Свободной демократической партии Германии. После него в отставку подали два других члена кабинета от этой партии.

Так кабмин Шольца (правящая коалиция из трех партий изначально) превратился в правительство меньшинства, состоящее из социал-демократов и «зеленых». Telegraf.news писал, что перед своим увольнением Линднер спровоцировал споры из-за публикации 18-страничного экономического доклада под названием «Экономический перелом в Германии». В немецких СМИ его назвали «документом о разводе коалиции», поскольку его тон и содержание явно расходились с позициями партнеров Линднера по правительству из других партий.

Шольц объявил о развале правящей коалиции Германии и призвал оппозицию к сотрудничеству. Когда внеочередные выборы?