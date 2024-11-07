Шольц объявил о развале правящей коалиции Германии и призвал оппозицию к сотрудничеству. Когда внеочередные выборы?

Опубликовано: 07.11.2024 09:45 , Обновлено: 07.11.2024

Канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов, в результате чего коалиционное правительство оказалось на грани краха. В телеобращении он пояснил, что отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера "для предотвращения ущерба нашей стране".

Увольнение произошло после нескольких дней политических переговоров между ключевыми членами правящего в Германии коалиционного правительства – Шольцем от Социал-демократической партии, Линднером от Свободной демократической партии и Робертом Хайбеком от партии зеленых.

После заявления канцлера, сделанного на фоне опасений, что приход к власти администрации Трампа может обернуться плохими новостями для и без того ослабевшей экономики Германии, Свободная демократическая партия Линднера заявила, что выходит из коалиции, но Хайбек пообещал, что зеленые останутся.

В итоге, Шольц пообещал назначить вотум доверия (голосование в парламенте о доверии правительству) на 15 января. Если большинство депутатов выскажутся за роспуск министров, то выборы в парламент должны будут пройти до конца марта 2025 года. Канцлер заявил, что останется на своем посту до 15 января и попытается принять наиболее важные законодательные акты, предложив поговорить с лидером оппозиции Фридрихом Мерцем из Христианско-демократического союза (ХДС) о принятии законов, касающихся экономики и обороны. “Экономика не может ждать до окончания выборов”, - сказал Шольц.

Что случилось?

Перед своим увольнением министр финансов Германии Линднер спровоцировал споры из-за публикации 18-страничного экономического доклада под названием “Экономический перелом в Германии”. В немецких СМИ его назвали “документам о разводе коалиции”, поскольку их тон и содержание явно расходились с позициями его партнёров по правительству из других партий.

В подробном документе, в котором содержится призыв к снижению налогов, Линднер заявил, что “экономический поворот с частичным фундаментальным пересмотром ключевых решений необходим для того, чтобы предотвратить ущерб Германии и ведению бизнеса в стране”.

Многие наблюдатели в Германии расценили заявления Линднера, как предвыборный манифест. Ведь обычные выборы в парламент Германии должны были состояться в сентябре 2025 года.