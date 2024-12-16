Бундестаг проголосовал за роспуск правительства Германии

Опубликовано: 16.12.2024 22:03 , Обновлено: 16.12.2024

В понедельник, 16 декабря, депутаты немецкого Бундестага проголосовали за роспуск правительства Германии. Теперь президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер должен в течение 21 дня принять решение, распускать или нет Бундестаг.

Как написала немецкая газета Bild, в голосовании по вопросу о доверии правительству (так называемый вотум доверия) приняли участие 733 депутата. Из них 394 проголосовали за роспуск правительства и проведение новых выборов (а требовалось как минимум 367 голосов - больше половины).

Фото: Reuters

Внеочередные выборы запланированы на 23 февраля 2025 года. Но решение об их проведении должен еще утвердить президент.

[info_b]Конституция Германии не позволяет Бундестагу распуститься самостоятельно. Поэтому единственный способ добиться досрочных выборов — это как раз вынос вотума недоверия правительству.[/info_b]

Как передала Bild, перед началом голосования канцлер Олаф Шольц и лидеры парламентских партий обменялись обвинениями в адрес друг друга. Так, лидер «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила, что после правления «светофорной коалиции» (так называют кабинет Шольца) немцам «придется нести основную тяжесть ущерба еще несколько десятилетий».

Почему решили провести голосование о доверии правительству

Напомним, действующий канцлер Германии запросил голосование о доверии своему правительству после того, как в начале ноября распалась правящая коалиция. Это случилось после увольнения Шольцем министра финансов Кристиана Линднера - лидера Свободной демократической партии Германии. После него в отставку подали два других члена кабинета от этой партии.

Так кабмин Шольца (правящая коалиция из трех партий изначально) превратился в правительство меньшинства, состоящее из социал-демократов и «зеленых». Telegraf.news писал, что перед своим увольнением Линднер спровоцировал споры из-за публикации 18-страничного экономического доклада под названием “Экономический перелом в Германии”. В немецких СМИ его назвали «документом о разводе коалиции», поскольку его тон и содержание явно расходились с позициями партнеров Линднера по правительству из других партий.

Шольц объявил о развале правящей коалиции Германии и призвал оппозицию к сотрудничеству. Когда внеочередные выборы?