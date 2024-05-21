Официальное обсуждение вступления Украины в ЕС запланировали на 25 июня – Politico

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 21.05.2024 11:55 , Обновлено: 28.01.2025

Бельгия, председательствующая в настоящее время в Совете ЕС, запланировала на 25 июня межправительственную конференцию, на которой предложили, в числе прочего, обсудить вопрос вступления Украины в Европейский союз. Об этом, ссылаясь на неназванных европейских дипломатов, сообщило издание Politico. Таким образом, это произойдёт буквально за несколько дней до того, как председательство в Совете ЕС перейдёт к Венгрии, которая до сих пор выступала категорически против членства Украины в ЕС.

По информации издания, официальные лица в Брюсселе настаивают на том, чтобы уже в следующем месяце перейти к этапу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Ссылаясь на неназванные источники в среде европейской дипломатии, Politico сообщило, что дипломаты из стран ЕС и Киева “интенсивно работают в попытках убедить венгерское правительство дать свое согласие на начало переговоров”.

Для того, чтобы начать обсуждение, все 27 стран ЕС должны договориться о так называемых переговорных рамках. Этот документ Европейская комиссия разослала всем членам ЕС ещё в марте. Пока переговоры на техническом уровне идут хорошо, сообщили Politico два неназванных дипломата. По их данным, новый проект будет направлен послам стран ЕС в ближайшие недели, “чтобы они могли решить самые острые вопросы”.

Один из европейских дипломатов высказал предположение о том, что Венгрия, вероятнее всего, захочет заморозить переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как в июле этого года страна примет на себя шестимесячное председательство в Совете ЕС. Другой же источник издания отметил, что “заинтересованность в успешном председательстве в Совете ЕС” может несколько смягчить категоричную позицию премьер-министра Виктора Орбана.

Politico отметило, что Виктор Орбан остаётся “самым большим внутренним препятствием на пути поддержки Украины со стороны ЕС” на протяжении последних двух лет. В декабре прошлого года он заявил, что если ЕС одобрит членство Украины, это станет “ужасной ошибкой” для Евросоюза.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что именно из-за венгерского премьера в декабре прошлого года оказался заблокированным пакет помощи ЕС Украине в размере 50 млрд евро. При этом проголосовать за начало переговоров с Киевом о вступлении в блок лидеры ЕС смогли только после того, как Орбан согласился выйти из зала переговоров. Об том его попросил канцлер Германии Олаф Шольц. Впрочем, своей позиции Орбан при этом не поменял - впоследствии решение коллег по ЕС он назвал “совершенно бессмысленным, иррациональным и неправильным”.

Орбана попросили выйти. ЕС одобрил переговоры о вступлении Украины в ЕС, но не 50 млрд помощи