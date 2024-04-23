Премьер-министр Новой Гвинеи раскритиковал заявления Байдена о «каннибализме» на острове

Опубликовано: 23.04.2024 10:04 , Обновлено: 23.04.2024

Президент США Джо Байден возмутил премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи предположениями о том, что его дядю съели каннибалы на территории Новой Гвинеи в период Второй Мировой войны. Об этом сообщило издание Reuters.

Напомним, что на минувшей неделе 81-летний Джо Байден выступил на предвыборном митинге в штате Пенсильвания, где рассказал о своём дяде Эмброузе Финнегане, который погиб на Второй мировой войне. В частности, президент США предположил, что тело его дяди не было обнаружено после крушения самолёта над Новой Гвинеей из-за того, что там было “много каннибалов.”

Байден заявил, что его дядю съели каннибалы

Позже в Белом доме, заявили, что на самом деле самолёт дяди Джо Байдена пропал в море в 1944 году.

Слова президента США возмутили премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи Джеймса Марапе.

«Слова президента Байдена, возможно, были оговоркой, но моя страна не заслуживает того, чтобы на неё навешивали подобные ярлыки», — заявил Марапе и призвал власти США помочь устранить обломки самолетов, кораблей, останки солдат и бомбы, которые остаются на территории островного государства со времен Второй мировой войны.

Ранее Telegraf.news писал о том, что американка Эйми Харрис в августе 2022 года в доме подруги случайно обнаружила личные вещи дочери Джозефа Байдена, которая жила там несколько лет назад. Найденные книги, дневник, одежду, багаж и цифровую карту женщина продала консервативной группе Project Veritas за 20 тысяч долларов. Федеральный суд Манхэттена вынес приговор.

Американка украла и продала дневник, книги и одежду дочери Байдена. Что решил суд?