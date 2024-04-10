Американка украла и продала дневник, книги и одежду дочери Байдена. Что решил суд?

Опубликовано: 10.04.2024 12:07 , Обновлено: 10.04.2024

Американка Эйми Харрис в августе 2022 года в доме подруги случайно обнаружила личные вещи дочери Джозефа Байдена, которая жила там несколько лет назад. Найденные книги, дневник, одежду, багаж и цифровую карту женщина продала консервативной группе Project Veritas за 20 тысяч долларов. Федеральный суд Манхэттена вынес приговор.

Во вторник, 9 апреля, жительницу Флориды приговорили к месяцу тюремного заключения и трём месяцам домашнего ареста, пишет английская газета The Guardian.

Эйми Харрис признала себя виновной по обвинению в заговоре в августе 2022 года, а также рассказала, что получила 20 тысяч из обещанных 40 тысяч долларов, которые ей выплатили консерваторы Project Veritas. К слову, организация известна тем, что снимает знаменитостей скрытой камерой, а затем передаёт информацию в СМИ.

В зале суда Харрис извинилась перед Эшли Байден и выразила сожаление, что её детство и юность стали достоянием общественности.

Во время заседания Судья заявила, что американка, помимо жадности, надеялась повлиять на политическую ситуацию в стране, продав вещи дочери Байдена Трампу и его приближённым в президентской гонке 2020-го года. Прокурор также отметил, что подсудимая “хотела навредить отцу мисс Байден”.

Приговор лидеру Project Veritas ещё не вынесли.

Ранее Telegraf.news писал, что Дональд Трамп заявил в конфиденциальной беседе о том, что сможет закончить войну России и Украины, вынудив последнюю уступить Крым и Донбасс. Об этом изданию Washington Post рассказали близкие к кандидату от республиканской партии источники.

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