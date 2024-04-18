Байден заявил, что его дядю съели каннибалы

Опубликовано: 18.04.2024 17:43 , Обновлено: 18.04.2024

Президент США Джозеф Байден заявил, что его дядю, лейтенанта Финнегана, съели каннибалы на острове Папуа-Новая Гвинея во время Второй мировой войны. Об этом сообщило английское издание The Daily Telegraph.

46-ой президент Соединённых Штатов рассказал историю второго лейтенанта Эмброуза Финнегана во время посещения военного мемориала в Пенсильвании. По словам Байдена, военный самолёт дяди был сбит в районе, кишащем каннибалами. Американский лидер отметил, что его родственник летал на одномоторных самолётах и совершал разведывательные полеты над Новой Гвинеей”.

“Он вызвался добровольцем на войну, после чего его застрелили в районе, где в то время было много каннибалов. Военные так и не нашли его тело. Но впоследствии они вернулись туда, нашли некоторые части самолёта и тому подобное ”, — отметил Джо Байден.

Его теория, однако, опровергается официальными военными отчётами о смерти лейтенанта Финнегана. Согласно документам, в 1944 году его самолёт пролетал над Тихим океаном, после чего у воздушного судна отказал двигатель.

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Следователи также не нашли доказательств того, что дядя Байдена выжил, или, например, столкнулся с каннибалами. В дальнейших отчётах, представленных пилотами, которые отправились на поиски, говорилось, что “не было обнаружено никаких следов”.

В отчёте Министерства обороны США говорится, что “по неизвестным причинам самолёт был вынужден упасть в океан у северного побережья Новой Гвинеи. Оба двигателя отказали на малой высоте, и нос самолёта сильно ударился о воду”, передаёт издание The Daily Telegraph.

То, что Джозеф Байден плохо помнит факты, неоднократно подчёркивали критики во время его президентства. А в февральском отчёте Министерства юстиции специальный советник Роберт Хур охарактеризовал его и вовсе как “пожилого человека с плохой памятью”.

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