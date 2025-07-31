Премьер Литвы подал в отставку из-за коррупционного скандала

Опубликовано: 31.07.2025 14:08 , Обновлено: 31.07.2025

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас 31 июля объявил, что ушел в отставку, после того, как его компанию обвинили в получении льготного кредита.

[info_b]Согласно Конституции Литвы, в случае отставки премьер-министра весь состав кабинета министров также уходит, но президент даёт министрам право исполнять обязанности до формирования новой коалиции и правительства. Один из министров назначается исполняющим обязанности премьер-министра.[/info_b]

По словам премьера, он сделал это, чтобы защитить свою семью.

«Наблюдая за тем, как продолжается натиск и как переходят границы, нападая на мою жену и семью, я понимаю, что должен остановить это как можно скорее. Я не могу позволить, чтобы близкие мне люди стали заложниками этих историй», - написал Палуцкас.

Он также отметил, что “признает, что допустил множество ошибок в своей предыдущей деятельности” и попросил за это прощения. При этом заявил, что не считает, “что совершил какие-либо принципиальные ошибки или какие-либо правонарушения” на посту.

“Я исполнял свои обязанности премьер-министра честно, как понимал и мог”, — сказал Гинтаутас Палуцкас.

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Что произошло?

Скандал из-за возможной коррупции главы правительства Литвы разразился после расследования Laisvės TV и центра журналистских расследований Siena, которые заявили о льготном кредите в размере 200 тысяч евро, полученном премьер-министром и обанкротившейся фирмой его делового партнёра Garnis.

Он был выдан, когда Палуцкас уже возглавлял кабинет министров. Эта история попала в поле зрения правоохранительных органов, а расследование начала Центральная комиссия по служебной этике.

Вскоре журналисты выпустили еще несколько расследований. Окончательным ударом стала информация о том, что компания Dankora, основанная в прошлом году и ныне возглавляемая племянницей премьер-министра Палуцкаса, получила европейскую поддержку, большая часть которой была потрачена на покупку активов у Garnis.

Ранее Telegraf.news писал, что Европейский союз признал, что не имеет возможности выполнить обещание инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику Соединенных Штатов, сообщило Politico. Это произошло всего через несколько часов после того, как ЕС дал такое обещание на знаменательных торговых переговорах в Шотландии.

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