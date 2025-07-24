Скандал в Литве - Президент потребовал от премьера уйти в отставку. Тот не согласился

Опубликовано: 24.07.2025 17:42 , Обновлено: 24.07.2025

Президент Литвы Гитанас Науседа дал премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу две недели на то, чтобы ответить на поставленные вопросы или уйти в отставку. Такой ультиматум тот выдвинул из-за разгорающегося скандала с бизнесом Палуцкаса.

В четверг утром премьер приехал на встречу с президентом Литвы Науседой, терпение которого на исходе, сообщили литовские СМИ. Последний предложил премьер-министру пройти вотум доверия в Сейме. Позднее стало известно, что президент дал премьер-министру две недели, в течение которых Палуцкас должен ответить на вопросы общественности или уйти.

В свою очередь, премьер-министр Литвы Палуцкас обратился к президенту с просьбой о предоставлении ему ежегодного отпуска именно на такой срок. Но про отставку пока речи не идёт. Согласно Конституции, отпуск премьер-министра утверждается президентом, и он поручает одному из министров заменить премьер-министра.

По неофициальной информации, которую сообщил LRT, Палуцкас не намерен уходить со своей должности.

В то же время, Литовская социал-демократическая партия, к которой принадлежит премьер, в четверг созвала экстренное заседание правления, за которым последовало расширенное заседание президиума. Совет состоит из председателя и избираемых им заместителей. Президиум формируется из более широкого круга политиков, включающего 65 человек.

По неофициальным данным, на заседании соратники предложили премьер-министру всё-таки уйти в отставку.

Из-за чего скандал?

Премьер-министр Литвы оказался втянут в бесконечные скандалы, связанные с обвинениями в незаконном обогащении, несвоевременном возмещением ущерба Вильнюсскому самоуправлению, а также получением фирмой премьер-министра льготного кредита.

В среду появилась новая информация о том, что компания Dankora, принадлежащая племяннице Палуцкаса Виргинии Палуцкене, получила европейское финансирование в рамках программы LEADER Министерства сельского хозяйства Литвы и использовала её для закупки аккумуляторных систем у компании Палуцкаса Garnis. Что может являться признаком коррупции.