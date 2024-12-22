Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой, если она не покинет резиденцию до 29 декабря

Опубликовано: 22.12.2024 17:40 , Обновлено: 22.12.2024

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 22 декабря пригрозил тюрьмой президенту страны Саломе Зурабишвили, если она не освободит президентскую резиденцию до 29 декабря. На эту дату назначили инаугурацию нового президента - экс-футболиста Михаила Кавелашвили, избранного коллегией выборщиков 14 декабря. Оппозиция, напомним, не согласилась с результатами этих выборов, как и Зурабишвили.

Как [link href=“https://www.newsgeorgia.ge/kobahidze-protesty-zakonchilis-smi-pokazyvajut-starye-kadry-a-zurabishvili-grozit-tjurma/” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] портал NewsGeorgia, Кобахидзе утверждает, что, если Зурабишвили не покинет резиденцию к 29 декабря, это будет уголовным преступлением.

“Я уверен, что у нее хватит здравого смысла не нарушать нормы уголовного кодекса… Никому не хочется отправить 72-летнюю женщину в тюрьму, но такими действиями она подставит всех, кто будет с ней в резиденции президента при таком сценарии”, - заявил грузинский премьер.

По его мнению, причин для проведения “перевыборов” нет. “Все требования о новых выборах комичны”, - считает Кобахидзе.

“Не может быть инаугурации”

Зурабишвили сегодняшние слова премьера пока не комментировала, но еще 13 декабря заявила, что останется президентом, пока в Грузии не пройдут новые выборы с соблюдением демократических стандартов, [link href=“https://t.me/NGnewsgeorgia/21156” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] тогда NewsGeorgia. Вечером 22 декабря президент запланировала выступить на митинге перед парламентом Грузии с требованием новых выборов.

Прошедшую электоральную кампанию она назвала “пародией”. “Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации. Мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент, который законно изберет кого-то вместо меня”, - заявляла ранее Зурабишвили.

Напомним, выборы нового президента в стране прошли на фоне непризнания оппозицией итогов парламентских выборов, которые провели еще в октябре, и протестов. Они с новой силой разыгрались после того, как премьер Кобахидзе 28 ноября заявил, что Тбилиси отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) до конца 2028 года.

Премьер Грузии отказался от переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о прошедших президентских выборах, протестах во время них и реакции Запада. Так, в день голосования, 14 декабря, у здания парламента в Тбилиси прошла акция протеста c лозунгами «Не мой президент» и «Покажи диплом, Кавелашвили» (намек на то, что у политика нет высшего образования).

Коллегия выборщиков избрала президентом Грузии экс-футболиста Кавелашвили. Оппозиция не согласилась