Коллегия выборщиков избрала президентом Грузии экс-футболиста Кавелашвили. Оппозиция не согласилась

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Опубликовано: 14.12.2024 17:10 , Обновлено: 14.12.2024

Коллегия выборщиков назначила бывшего футболиста и жёсткого критика Запада Михаила Кавелашвили новым президентом страны. В своих публичных заявлениях он неоднократно утверждал, что западные спецслужбы стремятся втянуть Тбилиси в войну с Москвой, а на выборах и вовсе был одним-единственным кандидатом. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

К слову, выборы в Грузии проходили по новой схеме. Так, впервые в истории главу государства на 5 лет избирали не прямым голосованием (когда это делает вся страна), а специальная коллегия, куда входило 300 человек, большинство из которых — представители правящей “Грузинской мечты”. Такой порядок президентских выборов парламент утвердил несколько лет назад. В итоге за Кавелашвили проголосовало 224 депутата из 300.

Действующий президент Саломе Зурабишвили, в свою очередь, назвала выборы «пародией», передало “Это Кавказа”. Ранее она объявила, что не покинет свой пост, так как, по её мнению, избранный в октябре 2024 года парламент нелегитимен. Политик даже подала иск в Конституционный суд, где потребовала признать окончательные результаты выборов неконституционными. Однако ей отказали в этом.

[info_b]Грузия — парламентская республика, в которой президент имеет номинальные полномочия. Зурабишвили победила на всенародных президентских выборах 2018 года, но в соответствии с изменениями, внесёнными в грузинскую Конституцию, они стали последними прямыми выборами главы государства.[/info_b]

«Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации. Мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент, который законно изберёт кого-то вместо меня. Я с вами и буду с вами», — заявила ранее Зурабишвили. Срок её полномочий, к слову, истекает 16 декабря.

Между тем в день голосования, 14 декабря, у здания парламента в Тбилиси прошла акция протеста c лозунгами «Не мой президент» и «Покажи диплом, Кавелашвили», намекая на то, что у политика нет высшего образования, передал британский телеканал Sky News. На центральной площади столицы Грузии собрались подразделения спецназа, которые разгоняли сотни протестующих.

Как отреагировали на Западе?

Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене, комментируя результаты выборов, заявил, что «президент Саломе Зурабишвили — единственное легитимное должностное лицо в Грузии». По его словам, в Тбилиси “не было настоящих выборов, а то, что случилось, является “фарсом”. Единственным легитимным представителем властей депутат назвал Зурабишвили, которую несколько лет назад избрали “на свободных выборах”.

Напомним, представители оппозиции не признают легитимность парламента, который выдвинул бывшего футболиста на пост президента, обвиняя при этом «Грузинскую мечту» в фальсификации голосования в октябре 2024 года. В конце ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Это, в свою очередь, спровоцировало ещё большие протесты.

Премьер Грузии отказался от переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года

Также мы рассказывали, что после обысков нескольких оппозиционных партий полиция задержала лидера одного из них Нику Гварамия. По данным издания “Грузия Online”, мужчину затащили в полицейскую машину в “отключённом состоянии” и увезли. Кроме обыска в офисе “Коалиции за перемены”, главой которой и является Гварамия, силовики пришли в здание молодёжной организации «Единство — Национальное движение».

Полиция Грузия арестовала несколько лидеров оппозиции