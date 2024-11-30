МВД Грузии объявило о задержании более 100 человек во время разгона акции протеста в центре Тбилиси
МВД Грузии заявило о задержании 107 человек во время разгона акции протеста в центре Тбилиси 29-30 ноября. В сети появились фото и видео с места событий.
В грузинской полиции утверждают, что «в результате насильственных действий протестующих пострадали 10 сотрудников МВД», в больнице остается один из силовиков (с ожогами), передает BBC.
Число пострадавших протестующих в МВД не сообщили.
Протест у парламента Грузии в Тбилиси против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС начался в пятницу 29 ноября около 18:00 по местному времени. По информации BBC, у здания собрались “десятки тысяч людей”.
В это же время на площади Республики проходила акция солидарности с журналистами, пострадавшими от действий полиции на митинге 28 ноября.
После полуночи силовые структуры начали разгонять протестующих. Корреспондент агентства AFP на месте событий в Тбилиси передал, что был свидетелем применения полицией слезоточивого газа и водометов.
Известно, что протесты также проходят в Батуми, Кутаиси и других городах Грузии.
Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что Тбилиси отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) до конца 2028 года. В то же время Европарламент отказался признавать итоги недавно прошедших выборов в Грузии и призвал провести повторное голосование.
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После этого вечером 28 ноября по всей Грузии вспыхнули стихийные протесты.
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