МВД Грузии объявило о задержании более 100 человек во время разгона акции протеста в центре Тбилиси

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Опубликовано: 30.11.2024 09:15 , Обновлено: 30.11.2024

МВД Грузии заявило о задержании 107 человек во время разгона акции протеста в центре Тбилиси 29-30 ноября. В сети появились фото и видео с места событий.

В грузинской полиции утверждают, что «в результате насильственных действий протестующих пострадали 10 сотрудников МВД», в больнице остается один из силовиков (с ожогами), передает BBC.

Число пострадавших протестующих в МВД не сообщили.

Протест у парламента Грузии в Тбилиси против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС начался в пятницу 29 ноября около 18:00 по местному времени. По информации BBC, у здания собрались “десятки тысяч людей”.

Фото: Reuters

В это же время на площади Республики проходила акция солидарности с журналистами, пострадавшими от действий полиции на митинге 28 ноября.

После полуночи силовые структуры начали разгонять протестующих. Корреспондент агентства AFP на месте событий в Тбилиси передал, что был свидетелем применения полицией слезоточивого газа и водометов.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Известно, что протесты также проходят в Батуми, Кутаиси и других городах Грузии.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что Тбилиси отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) до конца 2028 года. В то же время Европарламент отказался признавать итоги недавно прошедших выборов в Грузии и призвал провести повторное голосование.

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После этого вечером 28 ноября по всей Грузии вспыхнули стихийные протесты.

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