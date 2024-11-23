Правящая коалиция Польши определилась с кандидатом в президенты на выборах-2025

Опубликовано: 23.11.2024 15:14 , Обновлено: 23.11.2024

"Гражданская коалиция", которая вместе с Польской коалицией и партиями "Новые левые" и "Польша 2050" в настоящее время формирует правительство Польши, 23 ноября определилась со своим кандидатом на президентских выборах, намеченных на весну 2025 года. Им стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, переизбранный на эту должность на второй срок в апреле этого года.

По данным польского издания Onet.pl, за Тшасковского отдали свои голоса 74,75% участников праймериз. На выборах ему противостоял действующий глава МИД Радослав Сикорский, за которого проголосовали 25,25% активистов “Гражданской коалиции”. Сообщается, что в выборах принимали участие 22 тыс. человек.

“Великий победитель и великий проигравший, захватывающая и аутентичная кампания. Такими были наши праймериз. Вот как выглядит демократия”, - прокомментировал победу Тшасковского на праймериз действующий премьер-министр страны Дональд Туск на своей страничке в соцсети X.

Провести праймериз правящая коалиция решила в противовес оппозиционной партии “Право и справедливость” (ПиС), в которой, как отметил Тшасковский в своей победной речи, “решает один голос”.

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“Я убежден, что из этих праймериз мы выйдем более сильными. У меня очень сильный мандат, много решимости и смелости, чтобы победить ПиС!” – заявил политик.

“Право и справедливость” пока своегокандидата на президентских выборах не объявила. Представитель партии Рафал Боченек сообщил, что в это воскресенье, 24 ноября, в Кракове пройдет общественное собрание с участием главы ПиС Ярослава Качиньского, в ходе которого будет объявлено решение о “поддержке беспартийного кандидата в президенты”.

Ранее Telegraf.news рассказал о результатах соцопроса, проведённого спустя год после парламентских выборов в Польше. Эксперты решили изучить отношение местных жителей к властям, в том числе к премьер-министру страны Дональду Туску. Согласно опросу, особенно плохо о “верхушке” отзываются избиратели оппозиционных партий, а большинство обычных поляков чувствуют подавленность, страх и бессилие, если речь заходит о руководстве страны.

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