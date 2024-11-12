Польские солдаты устроили «огненное шоу» на границе с Беларусью

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Опубликовано: 12.11.2024 09:40 , Обновлено: 12.11.2024

Настоящее "огненное шоу" устроили 11 ноября польские военные на границе с Беларусью. Несколько десятков солдат, охраняющие польско-белорусскую границу, выстроились в ряды и зажгли дымовые шашки белого и красного цвета. Такой яркой демонстрацией солдаты решили отметить День независимости Польши.

Центральные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня независимости, традиционно прошли в столичной Варшаве. Так, президент Анджей Дуда, спикер Сейма Шимон Холовня и спикер Сената Малгожата Кидава-Блоньска приняли участие в мероприятиях у Могилы неизвестного солдата в Варшаве. В торжествах также принял участие глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Именно он выложил позднее в своем аккаунте в соцсети X фотографии акции, которую польские солдаты устроили прямо у пограничного забора, установленного по периметру госграницы.

“Граница с Беларусью. Наши солдаты помнят День Независимости. Спасибо!” - написал Косиняк-Камыш, поделившись эффектными фото.









Ранее Telegraf.news рассказал, что самым массовым мероприятием в День независимости Польши стал марш оппозиции. По данным столичной мэрии, в нем приняли участие 90 тыс. человек, организаторы же назвали другую цифру — 250 тыс. Как написало польское радио RMF24, на шествии не зафиксировали “каких-либо серьезных происшествий”. Однако известно, что полиция задержала 75 человек.

«Дональд, иди домой» — В Варшаве прошел многотысячный марш оппозиции