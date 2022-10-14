Правительство России увеличило срок ремонта Крымского моста в 6 раз

Опубликовано: 14.10.2022 11:48 , Обновлено: 14.10.2022

Правительство России опубликовало распоряжение отремонтировать Крымский мост до 1 июля 2023 года. При этом днями ранее назначенный Москвой глава Крыма называл другие сроки.

В документе российского правительства сказано, что «разрушенные элементы транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива» обязаны восстановить к 1 июля 2023 года.

Напомним, что назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов 10 октября заявил, что работы по ремонту Крымского моста закончат через месяц-полтора.

«Могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены», — сказал он.

То есть, исходя из его слов, к 10-25 ноября мост должен быть готов. Таким образом, российские власти увеличили срок его ремонта в 6-9 раз.

Ранее Телеграф писал, что в ФСБ России отчитались о первых итогах расследования подрыва Крымского моста. Там заявили, что арестовали пять граждан России и троих граждан Украины и Армении. В ФСБ уверены, что передвижение грузовика со взрывчаткой по территории России контролировал некий «Иван Иванович».

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В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МО) назвали ФСБ и СК РФ «фейковыми структурами».

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