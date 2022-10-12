"Иван Иванович" - В ФСБ назвали куратора подрыва Крымского моста и маршрут 22-тонной бомбы

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Опубликовано: 12.10.2022 09:28 , Обновлено: 12.10.2022

В ФСБ России отчитались о первых итогах расследования подрыва Крымского моста. Там заявили, что арестовали пять граждан России и троих граждан Украины и Армении.

В ФСБ уверены, что передвижение грузовика со взрывчаткой по территории России контролировал некий “Иван Иванович”. Фамилию И.И. чекисты РФ не назвали. Наверное, потому что мужчина, по их данным, использовал виртуальный анонимный номер, “приобретенный в интернете”, где не надо указывать паспортные данные. Впрочем, они указали, что загадочный “Иван Иванович” также пользовался телефоном, “зарегистрированным на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 года рождения”.

Фотографии якобы участников подрыва Крымского моста

Всего же в ФСБ насчитали 12 диверсантов, которые и подорвали мост в Крыму. Главным организатором украинской спецоперации в ФСБ назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Саму бомбу для подрыва Крымского моста спрятали в рулонах с упаковочной пленкой. Весила она 22 тонны. А собрали ее в Одессе, откуда отправили в болгарский порт Русе. Затем морем она попала в Грузию в порт Поти, откуда 22 тонны взрывчатки отправили в Ереван. Там, утверждают в ФСБ, подменили документы и снова вернули бомбу в Грузию.

Появилось видео момента подрыва Крымского моста

После этого бомба весом в 22 тонны попала в Россию и без проблем прошла растаможку.

Также в ФСБ показали видео, как досмптривался доверху набитый взрывчаткой грузовик перед въездом на Крымский мост.

https://twitter.com/tass_agency/status/1580078422058934273?s=20&t=D7r7VDea4AwIf_Bbk_JnKg

Кстати, грузовик прошел и российский рентгеновский контроль. О его эффективности можно судить по фото, опубликованному ФСБ:

Как понять, что на снимке может быть взрывчатка, неясно. Как и смысл в таком случае проверки рентгеном.

Ранее Телеграф сообщил, что как это водится на протяжении всей войны в Украине, спутниковые снимки разрушенного Крымского моста оперативно опубликовала компания Maxar 9 октября. Но ещё интереснее выглядят картины искусственного интеллекта, который смоделировал (пофантазировал), что там произошло.

Искусственный интеллект написал картины о взрыве Крымского моста