Правительство России сократило размер компенсаций раненым солдатам. Сколько заплатят за разрывы половых органов?

Опубликовано: 14.11.2024 11:20 , Обновлено: 14.11.2024

Правительство России ввело новые ограничения на выплаты раненым военнослужащим, ведущим активные боевые действия в Украине. Согласно постановлению, которое приняли накануне, ранее обещанные 3 миллиона рублей получат только те, у кого тяжёлые ранения. Солдатам с менее тяжёлыми травмами пообещали в несколько раз меньше.

В среду, 13 ноября, соответствующий указ одобрил премьер-министр России Михаил Мишустин, который возглавляет парламент РФ. Напомним, в самом начале войны в Украине правительство пообещало выплачивать каждому раненому компенсацию в сумме 3 миллионов рублей, однако впоследствии этот вопрос решили пересмотреть.

Согласно документу, отныне российские военные при тяжёлом ранении будут получать единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей (103 тысяч белорусских), лёгком — 1 миллион (34 тысячи белорусских, а других травмах — 100 тысяч рублей (3420 в перерасчёте на наши деньги). По информации российского издания РБК, ввести такую дифференциацию предложили командиры подразделений, которые участвуют в войне.

[info_b]В июле два западных исследователя подсчитали, что России придётся потратить около 2,3 триллиона рублей, что сейчас составляет около 23 миллиардов долларов, на выплаты семьям погибших и раненых. Это около 6% всего бюджета страны на 2024 год.[/info_b]

По новым правилам Кремля, военнослужащие получат все 3 миллиона только в том случае, если они получат травмы, подпадающие под «Раздел I», или травмы, которые угрожают их жизни или здоровью и могут привести к “значительному повреждению органов”. В частности, к ним относятся:

серьёзные травмы позвоночника,

повреждения головного мозга,

разрывы половых органов,

переломы рёбер,

переломы конечностей,

повреждения органов, таких как лёгкие или почки.

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Менее серьёзные травмы, за которые военнослужащему полагается 1 миллион рублей, перечислены в разделе II. К ним относятся временные повреждения, такие как небольшие переломы, сотрясения мозга, ожоги глаз первой и второй степени, переломы лодыжек и огнестрельные ранения, не затрагивающие внутренние органы.

К слову, Россия по-прежнему придерживается закона, подписанного Путиным в марте 2022 года, согласно которому те, кто погибнет на войне, получат около 7,4 миллионов рублей, а их семьи — 5 миллионов, отметило американское издание Business Insider. Те, кто был ранен и признан «негодным к службе», также имеют право на ещё 2,96 миллиона рублей в дополнение к выплате за травму.

Почему решили сократить выплаты?

Ранее Владимир Путин поручил правительству определить размеры выплаты военным при ранениях в соответствии с их тяжестью. По данным РБК, этот фактор не учитывали до настоящего времени. С такой просьбой к властям обратились командиры подразделений, которые назвали “несправедливой” существующую систему выплат, когда по 3 млн рублей полагалось военным с лёгкой контузией и потерявшим конечность.

Ранее Telegraf.news писал, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин и победивший на выборах в США Дональд Трамп не созванивались. Напомним, о прошедшем между ними телефонном звонке 10 ноября написало американское издание The Washington Post.

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