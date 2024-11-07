Российским солдатам выдали консервы из собачатины - Bild

Опубликовано: 07.11.2024 10:10 , Обновлено: 07.11.2024

Немецкий таблоид Bild утверждает, что в российскую армию попали консервы, приготовленные из собак. Такой вывод там сделали на основе нескольких видео, распространившихся в соцсетях, где якобы российские солдаты показывают банки с тушёнкой из собак производства КНДР и даже едят. Но не все.

На банках на видеороликах видна надпись по-корейски «Собачье мясо нуреонги». На консервах также указано: «Продукт исключительно для армии КНДР». Впрочем, достоверность самих видео подтвердить практически невозможно, а особую популярность они получили в украинских пабликах.

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Нуреонги — это порода собак, также известная как корейский жёлтый шпиц . Северные корейцы выращивают их для употребления в пищу.[/inf]

Так, в ролике одного из проукраинских ТГ-канала якобы российский солдат намазывает содержимое консервов на хлеб и съедает получившийся бутерброд. При этом он оценивает качество консервы словами “в принципе, ничего” и сравнивает на вкус с говядиной или курицей. На другом видео якобы солдат ВС РФ предупреждает коллег, чтобы те не притрагивалась к «этому чёртову собачьему мясу».

В российском Минобороны пока не комментировали появившиеся ролики и сообщение немецкого таблоида. Однако в августе 2024 года российские СМИ сами обвиняли власти Украины, что те кормят солдат ВСУ консервами из собак. Тогда в России заявили, что об этом им стало известно после ДТП, в которое попал грузовик Одесского мясокомбина, якобы перевозивший туши собак.

Кстати, в Северной Корее не запрещают (в отличие от Южной Кореи, где с такой практикой борются) есть собачатину. В Пхеньяне даже недавно провели национальный конкурс среди ресторанов по приготовлению собачьего мяса, сообщило южнокорейское информагентство Йонхап.

Ранее Telegraf.news писал, что президент России Владимир Путин 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС впервые прокомментировал слухи об отправке военных Корейской народно-демократической республики (КНДР) в Россию. Сам факт присутствия северокорейских солдат на территории России он отрицать не стал, однако от прямого ответа на вопрос журналиста американской телекомпании NBC “Что они здесь делают?”, Путин уклонился.

«Это наше дело» — Путин прокомментировал отправку военных КНДР в Россию