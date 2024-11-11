"Чистая выдумка" - В Кремле заявили, что Путин и Трамп не созванивались после выборов в США

Опубликовано: 11.11.2024 12:38 , Обновлено: 11.11.2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и победивший на выборах в США Дональд Трамп не созванивались. Напомним, о прошедшем между ними телефонном звонке 10 ноября написало американское издание The Washington Post (WP).

“Не было разговора. Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка”, - заявил на брифинге Песков, передало российское агентство ТАСС.

Достоверность информации WP представитель Кремля назвал “ложной”. “Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях”, - процитировал пресс-секретаря президента РФ РБК.

Ранее Telegraf.news писал, что, по данным WP, во время телефонного звонка Трамп посоветовал Путину “не обострять ситуацию” в Украине, а также напомнил ему о “значительном военном присутствии Вашингтона в Европе”. Об этом американскому изданию сообщил источник, говоривший на условиях анонимности.

Трамп созвонился с Путиным и посоветовал «не обострять ситуацию» в Украине – WP