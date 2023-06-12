Правительство России решило отправить студотряды в зону контрнаступления ВСУ

Опубликовано: 12.06.2023 18:06 , Обновлено: 12.06.2023

В Российской Федерации правительство приняло решение направить студенческие отряды в зону контрнаступления украинских войск.

Российские студенческие отряды отправятся в Мариуполь, где будут заниматься восстановлением инфраструктуры города, разрушенной в ходе войны,написало ТАСС.

Всего в 2023 году в этом запланировали поучаствовать более 200 000 человек, заявила Татьяна Голикова, вице-премьер РФ.

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Также Голикова отметила работу студотрядов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса «в это непростое, ответственное, историческое время».

В ВСУ неоднократно заявляли, что в рамках контрнаступления планируют отвоевать все захваченные восками РФ населенные пункты, в том числе и Мариуполь.

А The Washington Post писала, что в Белом доме надеются, что украинская армия сможет продолжить контрнаступление на находящийся под контролем РФ Мариуполь, Мелитополь и другие города вдоль побережья Чёрного моря.

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