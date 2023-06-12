"За неделю, пробили «непробиваемую» оборону" - Россия преуменьшает успехи украинского контрнаступления - ISW

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Опубликовано: 12.06.2023 08:14 , Обновлено: 12.06.2023

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что за выходные украинские войска провели успешные наступательные действия на юге страны, освободив новые населенные пункты. В то же время, российские СМИ и тг-каналы преуменьшают успехи ВСУ, считают в американском институте.

В ISW предупредили, что говорить о полноценным прорыве эшелонированной обороны россиян на украинских землях пока преждевременно. Речь идёт о продвижении ВСУ до 10 километров в глубину обороны россиян на стыке Запорожской и Донецкой областей, где они освободили села Макаровка, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровка.

“Российские источники, вероятно, называют продвижение украинских территорий через российскую оборону захватом “серых зон”, чтобы преуменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве украинских сил через оборонительные линии”, - подвели итоги в ISW.

Однако в российских тг-каналах есть и более критические сообщения. Участник боёв с российской стороны, пишущий в своем ЖЖ под псевдонимом Росс Марсов рассказал, что украинцы полностью зачистили так называемый “Времьевский выступ”.

“Уже потеряны не только позиции на которых я стоял, но практически дошли до моего пункта временной дислокации в тылу (10км от фронта). Это было ожидаемо, потому что подготовленные рубежи обороны возводили ещё дальше у Старомлыновки и ближе к Красной Поляне”, - заявил он.

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“Хочу обратить внимание, что для взятия нескольких сёл в районе Бахмута - российская армия положила тысячи солдат и потратила месяцы. А украинцы за неделю, пробили «непробиваемую» оборону”, - написал другой российский военкор.

Тем временем, Минобороны Украины впервые с начала контрнаступления официально подтвердило освобождение двух сел. “На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров”, - добавила замминистра обороны Украины Анна Маляр.