Ушедшая вода «освободила» черепа и призраков на дне Каховского водохранилища. В соцсетях заговорили о мощном «знамении» для Украины

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Опубликовано: 12.06.2023 15:16 , Обновлено: 12.06.2023

На дне Каховского водохранилища обнаружили человеческие останки, как утверждают, времен Второй мировой войны. Об этом сообщило украинское издание «Страна» и опубликовало видео. Тем временем в соцсетях заговорили об «освобождении» призраков запорожских казаков и «большом знаке» для Украины.

Черепа времен Второй мировой

По данным «Страны», после подрыва дамбы на Каховкой ГЭС одноименное водохранилище серьезно обмельчало — потеряно более 72% или 14,395 куб.км воды. Из-за этого на его оголенном дне нашли… черепа в военных касках.

Также, утверждает Апостроф, там же нашли древнее оружие.

Призраки запорожских казаков и «огромный знак для Украины»

Кроме того, украинцы, которые называют себя астрологами, тарологами, экстрасенсами и эзотериками, начали писать в соцсетях, что взрыв дамбы на Каховской ГЭС, «освободил души запорожских казаков-характерников», избавив от воды «сакральную местность Великий Луг», входившую когда-то в Запорожскую Сечь, передает «Страна».

[info_b]Великий Луг был затоплен водами Каховского водохранилища в 1955 – 1957 годах.[/info_b]

«Ранее на тонком плане я видела много казаков, которые хаотично сражались. Когда я спросила их ещё тогда, «когда это все закончится», они сказали, что когда их главный скажет. В инсте шерится инфа, о том, что на месте Каховской ГЭС было затопление Большого Луга, и там же были спрятаны мощи Сирка [кошевого атамана Запорожской Сечи Ивана Сирко (Серко)]. Это ж и есть тот главный для духов казаков!» — написала Дарина, которая называет себя “регрессологом”.

Она считает, что «для них всех незаконченное дело - это независимость Украины. Это то что не дает им упокоиться!».

Другая девушка-«эзотерик» также заявила, что атамана Сирко похоронили на Каховской ГЭС.

«Его мистическая сила именно там и она вышла наружу и это огромный знак для Украины. Этот подрыв не просто так произошел на тонком плане. Пространство освободило само. Это большой знак для Украины, нам удастся победить и еще быстрее, чем мы думаем», — написала она.

Как ранее писал Телеграф, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что за выходные украинские войска провели успешные наступательные действия на юге страны, освободив новые населенные пункты. В то же время, российские СМИ и тг-каналы преуменьшают успехи ВСУ, считают в американском институте.

«За неделю, пробили «непробиваемую» оборону» — Россия преуменьшает успехи украинского контрнаступления — ISW