Правительство Армении одобрило законопроект о начале вступления в ЕС

Опубликовано: 09.01.2025 16:25 , Обновлено: 09.01.2025

Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса вступления в Европейский Союз. Этот вопрос инициировала гражданская инициатива «Еврокве», и теперь его рассмотрит парламент. Армянские власти при этом пообещали принять окончательное решение о вступлении в ЕС на референдуме. Сегодняшние заявления уже вызвали реакцию в России.

Как заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, в последние годы отношения между Арменией и ЕС были «довольно интенсивными и динамичными», охватывая различные области. Он также упомянул о развёртывании гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении и готовности Евросоюза содействовать укреплению экономической устойчивости страны.

«Очевидно, что ЕС имеет очень богатые демократические традиции, сильные демократические институты, свободную конкурентную среду, современную экономику, передовую развитую науку», — заявил Мирзоян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о вопросе присоединения к Евросоюзу, отмечал, что окончательное решение может быть принято только на референдуме.

Невозможно состоять одновременно в ЕАЭС и ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стремление Армении в ЕС, отметив, что членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда сейчас входит Армения, приносит стране «весьма и весьма положительные дивиденды». Он подчеркнул, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС «просто невозможно», так как в этих организациях действуют разные нормы, в частности, в ЕАЭС — единые таможенное пространство, зона перемещения товаров, капиталов и людей.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «вспомнит» о членстве страны в ОДКБ после жёстких заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Мы хотим мира» — Алиев пригрозил уничтожить «фашистские» власти Армении

«Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения — член ОДКБ. Или ещё вариант в свете намерения армянских вождей обручиться с Евросоюзом — можно обратиться напрямую в ЕС. Там любят помогать кандидатам в рай деньгами и оружием. У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт», — заявил Медведев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению «источником угрозы» для Южного Кавказа и «фашистским государством», добавив, что «фашизм должен быть уничтожен». После этого Пашинян парировал, что Баку пытается спровоцировать Ереван на «агрессивную риторику».

Ранее Telegraf.news писал, что Пашинян, в свою очередь, заявлял, что Армения «перешла точку невозврата» и больше не вернётся в ОДКБ.

«Это точка невозврата» — Пашинян заявил, что Армения больше не вернётся в ОДКБ