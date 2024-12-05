"Это точка невозврата" — Пашинян заявил, что Армения больше не вернётся в ОДКБ

Опубликовано: 05.12.2024 08:19 , Обновлено: 05.12.2024

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте заявил, что страна "перешла точку невозврата" и больше не вернётся в ОДКБ. По его словам, позиция Еревана "очень чёткая", а на саммите организации его представители не участвовали в обсуждении каких-либо документов и не накладывали вето, поскольку считали себя уже вне её состава.

Никол Пашинян отметил, что Армения заморозила своё участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что страна не участвует в разработке документа и не вносит никаких предложений, не выражает своего отношения к ним, передало местное информагентство Armen press. По словам премьер-министра, возвращение в ОДКБ становится “всё более трудным, если не сказать невозможным”.

“Мы не просто накладываем вето на какой-либо документ, потому что, по сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ, и пусть они принимают такие решения, какие хотят. Мы не вмешиваемся в их дела из уважения к нашим коллегам. Но ещё раз говорю, возвращение Армении в ОДКБ становится всё более трудным, если не сказать невозможным. Думаю, здесь мы перешли точку невозврата”, — заявил Никол Пашинян.

Что Ереван требовал от ОДКБ?

В марте этого года Пашинян заявил, что Армения покинет союз, если его руководство не обозначит, как оно видит границы суверенной территории страны. При этом премьер напомнил: ранее в ОДКБ заверили, что готовы направить миротворческий контингент на границу Армении и Азербайджана.

«У нас возник вопрос: миротворцы – это нейтральная сторона, а ОДКБ – наша организация. Здесь возникают разночтения, если суверенная территория Армении – «красная линия» для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении», – сказал Никол Пашинян.

К слову, в июне Пашинян заявил, что больше никогда не приедет в Беларусь и не допустит, чтобы страну посещали официальные представители Армении. Поводом для этого, по его словам, стал инцидент во время майского визита Александра Лукашенко в соседний Азербайджан. В ответ на столь радикальное заявление пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз подчеркнул, что не понимает действий Пашиняна и “при чём тут Беларусь”.

«Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьёзным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем — при чём здесь Беларусь?» — отметил Анатолий Глаз.

Ранее Telegraf.news писал, что армянская делегация в этом году отказалась от участия в Международном фестивале искусств “Славянский базар в Витебске”. Об этом сообщил её руководитель Вреж Киракосян, директор Ереванского государственного колледжа культуры и искусства имени Шарля Азнавура.

Армения решила отказаться от участия в «Славянском базаре» в Витебске. Почему?