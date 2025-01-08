В США 30 тысяч человек покинули свои дома из-за «адских» лесных пожаров

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Опубликовано: 08.01.2025 16:14 , Обновлено: 08.01.2025

Во вторник, 7 января, в престижном районе американского Лос-Анджелеса вспыхнул пожар, который стремительно распространился на близлежащие территории. В результате из-за "адского пламени" местные власти объявили чрезвычайное положение, а спасатели сообщили о первых жертвах.

По информации британской газеты The Independent, пожар охватил более 1200 гектаров, в результате чего около 30 тысяч американцев были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, свыше 300 тысяч жителей Лос-Анджелеса остались без света и электричества. Причиной ЧП синоптики назвали сильный ветер и засуху.

[info_b]В Лос-Анджелесе уже несколько месяцев не было дождей. По данным метеорологической службы США, с 1 июля в городе выпало всего 4 мм осадков. Во вторник порывы ветра достигали 80-130 км/ч.[/info_b]

“Все вынуждены эвакуироваться. У людей нет воды. Ветер настолько сильный, что самолёты-заправщики не могут выполнять свою работу, и он будет усиливаться. 2025 год начинается безумно, молимся!” — рассказал один из американцев в социальной сети Х.

К слову, среди известных жителей прибрежного района — Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Том Хэнкс, Риз Уизерспун и другие голливудские звёзды. Актёр Джеймс Вудс опубликовал в соцсетях видео, на котором огонь подбирается к его дому. Он сообщил, что его семья успела эвакуироваться, однако многие коттеджи на улице уже уничтожены. Местные киностудии, в свою очередь, отменили запланированные премьеры.





































































Ранее Telegraf.news писал, что в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая сегодня произошло масштабное землетрясение. По оценке Геологической службы США, сила подземных толчков достигла 7,1, в результате чего погибло 95 человек. Эпицентр находился в 163 километрах от города Шигадзе с населением около 800 тысяч, а глубина землетрясения составила около 10 километров.

В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1 — погибло почти 100 человек