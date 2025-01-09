Разрушительные пожары охватили Лос-Анджелес. Есть погибшие, воды для тушения не хватает

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Опубликовано: 09.01.2025 15:01 , Обновлено: 09.01.2025

В Калифорнии разбушевались одни из самых разрушительных лесных пожаров в истории региона. Огонь, вспыхнувший 7 января, уже уничтожил более 2 тысяч строений, включая около тысячи домов в престижном районе Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости. По последним данным, площадь пожара в этом районе достигла почти 64 км². Сообщалось как минимум о пяти погибших. Среди пострадавших от пожара оказались и дома таких звезд, как Пэрис Хилтон, Адам Броди и Мэнди Мур.

Стремительному распространению огня поспособствовали сильные ветры Санта-Аны, нёсшие сухой воздух, в сочетании с сухой погодой, аномально высокой температурой и низкой влажностью. Как отметила начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули, ситуация усугубляется порывистым ветром и низкой влажностью, [link href=“https://www.nbcnews.com/weather/wildfires/live-blog/california-wildfires-live-updates-deadly-blazes-spread-hollywood-hills-rcna186927” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] NBC News.

Также проблемой стала нехватка воды в некоторых пожарных гидрантах. Национальная метеорологическая служба США отметила, что отсутствие дождей этой зимой продлило пожароопасный сезон в Южной Калифорнии.

Пожарные признали, что их «ошеломили» сила и масштаб пожаров. Местные власти запросили помощь у соседних округов, а также из штатов Вашингтон, Орегон и Невада. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом мобилизовал более 7,5 тысяч пожарных и спасателей. Однако, несмотря на все усилия, справиться с огнём пока не удалось. По прогнозам AccuWeather, ущерб от пожаров может составить от 52 до 57 миллиардов долларов.

8 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного стихийного бедствия в Калифорнии, что открыло доступ к федеральной помощи для пострадавших в округе Лос-Анджелес, сообщил портал Mint.

В среду вечером на Голливудских холмах вспыхнул новый пожар. Пожарная служба Лос-Анджелеса объявила эвакуацию в районе между Голливудским бульваром на юге, Малхолланд Драйв на севере, автострадой 101 на востоке и бульваром Лорел Каньон на западе.

В этом районе, в частности, находится театр «Долби», в котором проходит церемония вручения премии «Оскар». Организаторы сообщили, что объявление номинантов на кинопремию, которое должно было состояться на следующей неделе, отложили на два дня из-за пожара.

Избранный президент Дональд Трамп призвал губернатора Калифорнии Ньюсома уйти в отставку, обвинив его в пожарах.

«Одна из лучших и красивейших частей Соединённых Штатов Америки сгорает дотла», — написал он в своей социальной медиа-платформе Truth Social.

Стоит отметить, что лесные пожары регулярно охватывают территорию США. Так, в конце февраля 2024 года крупный пожар произошёл в Техасе, где погибли как минимум два человека. Тогда власти объявили красный уровень опасности и ввели режим чрезвычайного положения в 60 округах штата.

Журналисты Telegraf.news ранее тоже рассказывали о лесных пожарах в США.

«Выглядит катастрофически» — В США из-за лесных пожаров в 60 округах ввели режим ЧС