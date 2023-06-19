Появилось видео, как российский танк-камикадзе с тоннами взрывчатки едет к ВСУ. Что было дальше?

🎥 Видео

Опубликовано: 19.06.2023 13:10 , Обновлено: 19.06.2023

В соцсетях распространили видео, на котором в ходе боя в Украине, как утверждается, армия РФ направила танк-камикадзе на украинские позиции.

Daily Mail, опубликовавшая видео, сообщила, что произошло это во время боя в районе Марьинки. Дистанционно управляемый Т-54 был нагружен шестью тоннами взрывчатки и направлялся в сторону украинской траншеи.

На видео видно, как ВСУ открыли по танку огонь и в какой-то момент танк, подорвавшись, замедлился.

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Затем украинский солдат стреляет по нему из ракеты, после чего боевая машина взрывается огромным огненным шаром.

Скриншот с видео

«Вполне вероятно, что огромная волна от взрыва убила несколько солдат ВСУ», - допустило издание.

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