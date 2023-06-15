В Украине показали, что стало с БМП «Брэдли» после прямого попадания российского «Града»

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Опубликовано: 15.06.2023 18:03 , Обновлено: 15.06.2023

В Минобороны Украины показали снимок боевой машины «Брэдли», которая пострадала после боя в Запорожской области.

eНа первом снимке – «Брэдли» после прямого попадания в него «Града». Сообщается, что поврежденная БМП уже на ремонте.

На втором – экипаж этого БМП, который успешно эвакуировался после попадания и продолжил воевать на другой технике.

«Нет техники, которую нельзя уничтожить, есть техника, которая спасает жизни», так подписал снимки автор тг-канала Tsaplienko.

[info_b]“Брэдли” — боевая машина пехоты США. Создана на основе прототипа XM723 с учетом опыта боевого применения советской БМП-1, конструктивных особенностей германской БМП “Maрдер” в качестве лучше защищенной и вооруженной замены бронетранспортёрам M113.[/info_b]

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